مجلس النواب يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البرلمان الإفريقي
اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي
- البرلمان الإفريقي يخصص الجلسة الافتتاحية لمناقشة طلب ليبيا
- اللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي تُعقد في مدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا
- رئيس المحكمة الإفريقية ضيف شرف لهذه الدورة
شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي التي تُعقد في مدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.
- رئيس المحكمة الإفريقية ضيف شرف لهذه الدورة
وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجان الدائمة حضور الجلسة رئيس المحكمة الإفريقية كضيف شرف لهذه الدورة.
وأكد في كلمته على حقوق الشعوب الإفريقية والعدالة بين شعوب القارة، تجسيداً لرسالة الاتحاد الإفريقي لهذا العام وهي تحقيق العدالة والمساواة لكل شعوب القارة الافريقية.
- الدور الهام للبرلمان الإفريقي
كما حضر الجلسة كذلك وزير خارجية جنوب إفريقيا ورئيس مجلس الخبراء الأفارقة ورئيس تجمع الأفارقة في المهجر، حيث أكدوا على الدور الهام للبرلمان الإفريقي خلال هذه المرحلة في دعم قضايا الشعوب الأفريقية والعمل الدائم على تحقيق الاستقرار والأمن والسلم لكل شعوب القارة.
- الطلب المُقدم من ليبيا
وبناءً على الطلب المُقدم من ليبيا خلال الاجتماعات التحضيرية لانطلاق اجتماعات اللجان الدائمة بشأن تخصيص جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية، تم دعوة السفيرة الفلسطينية لدى جنوب إفريقيا وقدمت إحاطة كاملة عما يحدث في فلسطين وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني، والتي أثنت على الدور الهام للبرلمان الإفريقي في دعم القضية الفلسطينية، كما استنكرت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على دولة جنوب أفريقيا لدعمها للشعب الفلسطيني.
- دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني
وفي ختام الجلسة الافتتاحية قدمت مجموعة الشمال الإفريقي بالبرلمان الإفريقي عريضة لدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير مستنكرة فيها العقوبات على دولة جنوب إفريقيا وتم إقرار هذه العريضة بالإجماع على أن تصدر في بيان رسمي خلال هذه الدورة ضمن القرارات الرسمية في نهاية هذه الدورة.