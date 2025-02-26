ليبيا تتصدَّر الدول العربية في امتلاك السيارات

ليبيا .. 998 مركبة لكل ألف ساكن.

1176 عدد المركبات المتوقعة لكل ألف ساكن في ليبيا عام 2028.

بـ577 مركبة تأتي الكويت في المرتبة الثانية.

بـ 340 مركبة تحتل قطر المرتبة الثالثة في امتلاك المركبات.

3 مليون مركبة عدد السيارات في ليبيا.

7 ملايين نسمة عدد سكان ليبيا.

تصدرت ليبيا المنطقة العربية في مؤشر أسطول السيارات بعدد 998 مركبة لكل ألف ساكن، مقابل توقعات بـ1176 مركبة بحلول العام 2028.

577 مركبة تأتي الكويت في المرتبة الثانية

جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» حول قطاع السيارات في الدول العربية، الذي أشار إلى تصدُّر ليبيا القائمة، تليها الكويت بـ577 مركبة لكل ألف ساكن في العام 2024 ثم قطر وسلطنة عمان والبحرين.

مؤشر أسطول المركبات

وحول مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية العام 2024، على الرغم تجاوز من ليبيا و5 دول خليجية هذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان العام 2028.

ليبيا .. 998 مركبة لكل ألف ساكن، وتوقعات بـ 1176 مركبة في 2028,

وسلط تقرير «ضمان» الضوء على مؤشر حوافز نشاط مبيعات السيارات في ليبيا، حيث قُدِّر النمو المتوقع بـ27 نقطة للوافدين الجدد والحاليين في السوق، بينما يصل عدد السكان المؤهلين للقيادة إلى نحو 70% من إجمالي الليبيين.

كان من اللافت ظهور كل من ليبيا وسورية ومصر والأردن والسودان في مستوى متقدم في أحد المؤشرات الفرعية لحوافز الدولة أو الصناعة في العام 2024 وفق التقرير، وهو المؤشر الذي يعني فرص الاستثمار في مجال المركبات على المدى الطويل وإمكانات النمو.

مبيعات سيارات الأفراد

أما بالنسبة إلى مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة (12 دولة عربية)، فمن المرجح أن تكون تجاوزت 1.8 مليون سيارة بنهاية العام 2024، بزيادة 4.5% مقارنة بالعام 2023، مع تصدر السعودية المقدمة بحصة 45% منها، مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة العام 2028.

وكشف التقرير أن 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال العام 2023، استحوذت على نحو 75% من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة نحو 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة بوصفها أكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار، وبحصة تجاوزت 17%.

فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80% من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق بوصفه أكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34% من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.

3.3 مليون سيارة في ليبيا و يبلغ عدد سكان 7 ملايين نسمة

ويقدر عدد السيارات في ليبيا بنحو 3.3 مليون سيارة بينما يبلغ عدد سكان 7 ملايين نسمة، حسب أرقام منظمة الدولية لمصنعي السيارات نشرت في نوفمبر، التي أرجعت ارتفاع معدل امتلاك السيارات في ليبيا إلى انخفاض قيمة الضرائب والجمارك المفروضة على استيراد السيارات في ليبيا، وارتفاع مستوى دخول المواطنين.

وفي حين ارتفع استيراد السيارات في ليبيا إلى 47.9 ألف سيارة في العام 2023 مقابل 42.9 ألف سيارة في العام الذي سبقه، من المتوقع ارتفاع معدل نمو متوقع لشراء السيارات الجديدة 7.4% خلال السنوات العشر المقبلة.

وأنشأت السلطات في غرب البلاد منصة إلكترونية لتوثيق بيانات السيارات الجديدة والمستعملة للتحقق من ملكية السيارات، خصوصًا بعد ضبط عديد من شبكات لسرقة السيارات في طرابلس وبنغازي.