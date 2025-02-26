شركة الكهرباء: دخول الوحدة الثانية بمحطة الخليج على الشبكة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الثانية بمحطة الخليج في مدينة سرت على الشبكة العامة بعد توقف دام لعدة سنوات.

تطوير الشبكة الكهربائية لضمان استقرارها

ووفقا لبيان الشركة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أوضحت إن تشغيل الوحدة يضيف 250 ميغاوات للشبكة، بما يسهم في استقرارها واستدامة الإمدادات.

وأضاف البيان عملت الفرق الفنية المختصة بلا كلل ولا ملل على استئناف عمل الوحدة خلال الأيام الماضية، ودخولها على الشبكة العامة. شملت تركيب كوابل «الكنترول» لها السبت الماضي، وذلك بالتعاون مع القائمين على إدارة محطة كهرباء الزويتينة.

ويوم السبت الماضي أعلنت الشركة وصول كوابل الكنترول إلى موقع المشروع بهدف دعم الشبكة بقدرة 350 ميجاوات والمساهمة في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

ووجهت الشركة الشكر إلى “الفريق الفني الذي يعمل على مدار الساعة لإتمام هذا المشروع الحيوي المهم”، لافتة إلى مساعدة محطة كهرباء الزويتنية في وصول الكوابل إلى موقع المشروع.

وصول قطع غيار ألمانية لمحطة كهرباء السرير

وفي سياق تطوير الشبكة الكهربائية على مستوى البلاد، أعلنت الشركة وصول طائرة من ألمانيا تحمل عدد ( 19 ) طردًا “قطع غيار” موردًا من شركة سيمنس للطاقة خاصة بمحطة كهرباء السرير الغازية. وجرى نقلها جوًا من مطار معيتيقة في طرابلس إلى المحطة رأساً.

وأوضح البيان أن عمليات الصيانة تأتي ضمن خطط إدارة الشركة التي تطمح الى زيادة القدرات الإنتاجية عبر تركيز الجهود لإجراء أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة للوحدات الغازية في مختلف المدن والمناطق الليبية .

الشركة تنفي علاقة عدادات الكهرباء بحرائق الأصابعة

وحول الأزمة الطارئة في مدينة الأصابعة نفت الشركة ما يتداول من شائعات و معلومات مغلوطة فنيا و التي تم نشرها عبر صفحات التواصل الااجتماعي، وتؤكد أن الشبكات الكهربائية مزودة بمنظومات حماية دقيقة و سريعة الاستجابة لفصل الكهرباء في حال حدوث أي عطب فني قد يطرأ عليها.

وتابع البيان بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس إدارة الشركة انطلقت قافلة الشركة العامة للكهرباء من مختلف الإدارات الفنية نحو مدينة الاصابعة وذلك لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرائق.