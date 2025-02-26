سقوط تشكيل عصابي خطير في سبها

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سبها.. ضبط كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة ومخدر الحشيش والخمور والأسلحة

مصنع ضخم لصناعة الخمور المحلية

الخطة المرحلية الأولى لتأمين المنطقة الجنوبية

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط تشكيل عصابي خطير في سبها بحوزته كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

ضبط كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة ومخدر الحشيش والخمور والأسلحة

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن من الإطاحة بتشكيل عصابي خطير، وذلك بحجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة، ومخدر الحشيش، والخمور، والأسلحة، في عملية أمنية نوعية بمنطقة المنشية بمدينة سبها.

الخطة المرحلية الأولى لتأمين المنطقة الجنوبية

وأضاف الجهاز، أن هذه العملية جاءت ضمن الخطة المرحلية الأولى لتأمين المنطقة الجنوبية، ومداهمة أوكار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، تحت إشراف مباشر من رئيس الجهاز، اللواء عادل عبدالعزيز عمر، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كمين محكم استهدف التشكيل العصابي، أسفر عن ضبط المدعو (ص ق م) من الجنسية الليبية واثنين من أقاربه.

العثور على كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة وأقراص الهلوسة

وتم العثور بحوزتهم على حوالي 8 قطع كبيرة من مخدر الحشيش (قورصة)، و230 قطعة حشيش مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى مصنع ضخم لصناعة الخمور المحلية، و2100 قرص من عقار الترامادول، وعدد من الأسلحة المختلفة الأنواع والذخيرة.

المتهمين من ذوي السوابق الجنائية

وتبين أن المتهمين من ذوي السوابق الجنائية، وهم مطلوبون لدى الجهات الأمنية في قضايا خطف وابتزاز وسرقة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.