خطوة ليبية جريئة نحو كشف مصير مفقودي غزة

تعاون دولي غير مسبوق لإنهاء مأساة المفقودين

ليبيا تنقل خبراتها في تحليل الحمض النووي لفلسطين

اتفاقية تاريخية لكشف مصير المفقودين في قطاع غزة

مستشفى ميداني ومساعدات طبية لتعزيز الجهود الإنسانية

عندما تعبر الحدود… العلم في خدمة الإنسانية

في عالم تزداد فيه الحروب والصراعات، لا يصبح الموت مجرد حدثٍ عابر، بل تتحول تبعاته إلى جروح غائرة في ذاكرة الشعوب، خاصةً عندما يغيب الجسد ويبقى المصير مجهولًا. ولأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بإغلاق ملفات الغياب القسري، جاءت المبادرة الليبية لتمتد أيادي الخبرة إلى قطاع غزة، حيث الألم الممتد والقصص المعلقة.

في خطوة غير مسبوقة، وقعت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في ليبيا اتفاقية مع المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، تهدف إلى توظيف الإمكانيات العلمية الليبية لكشف مصير مفقودي القطاع، وهي خطوة تعكس كيف يمكن للعلم أن يكون أداةً للرحمة بقدر ما هو وسيلةٌ للوصول إلى الحقيقة.

رحلة البحث عن الحقيقة.. من ليبيا إلى غزة

لم يكن القرار وليد اللحظة، بل جاء بعد سلسلةٍ من المشاورات والمداولات. فوفقًا لرئيس الهيئة، كمال السيوي، فإن الجانب الفلسطيني تواصل مع الهيئة بعدما اندهش من التطور التقني الذي وصلت إليه ليبيا في هذا المجال. وحقًا، لم يكن الأمر مبالغًا فيه؛ إذ تُعدّ ليبيا اليوم من الدول الرائدة في التعرف على المفقودين، بفضل خبراتها المتراكمة وتعاونها مع المؤسسات الدولية.

ليبيا وفلسطين تتعاونان في كشف مصير مفقودي غزة عبر اتفاقية تاريخية تشمل البحث والتعرف والتدريب، مع دعم طبي شامل ومستشفى ميداني متكامل.

جاء وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى طرابلس، يقوده وزير المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، وبرفقته السفير الفلسطيني، ليعاينوا بأعينهم تلك القدرات. كانت الزيارة كاشفةً لما يمكن أن تقدمه الهيئة الليبية: معامل حديثة، كوادر مدربة، وتقنيات متطورة في تحليل الحمض النووي والتعرف على الهويات المجهولة. ومع كل خطوةٍ قطعها الوفد داخل أروقة الهيئة، كانت القناعة تترسخ بأن ليبيا قادرةٌ على تقديم حلٍّ حقيقي لأزمة المفقودين في غزة.

تفاصيل الاتفاقية.. خارطة طريق نحو الحقيقة

لم تأتِ الاتفاقية لتكون مجرد حبرٍ على ورق، بل تضمنّت ثلاثة محاور أساسية تمثل منهجيةً متكاملةً للوصول إلى نتائج ملموسة:

التقييم الميداني : سيتم إرسال فريق متخصص إلى غزة لدراسة الأوضاع عن قرب، والتواصل مع الجهات المختصة لحصر أعداد المفقودين وتحديد مواقع الدفن المحتملة، سواء الفردية أو الجماعية.

: سيتم إرسال فريق متخصص إلى غزة لدراسة الأوضاع عن قرب، والتواصل مع الجهات المختصة لحصر أعداد المفقودين وتحديد مواقع الدفن المحتملة، سواء الفردية أو الجماعية. عمليات البحث والتعرف : بعد التقييم، سيصل فريق ليبي متكامل لإجراء عمليات انتشال الجثامين وأخذ العينات البيولوجية، وهي خطوة حيوية، نظرًا لنقص الخبرات المحلية في هذا المجال.

: بعد التقييم، سيصل فريق ليبي متكامل لإجراء عمليات انتشال الجثامين وأخذ العينات البيولوجية، وهي خطوة حيوية، نظرًا لنقص الخبرات المحلية في هذا المجال. التدريب ونقل المعرفة: لن تقتصر المساعدة على العمل الميداني، بل ستمتد إلى تدريب الكوادر الفلسطينية، سواء في غزة أو في مقر الهيئة بطرابلس، لضمان استدامة الجهود.

خبرة ليبية معترف بها عالميًا

ليبيا ليست حديثة العهد بهذه العمليات، فقد خضعت الهيئة لتقييمات دولية صارمة من قبل بعثة الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وحصلت على شهادة رسمية تعترف بقدراتها المتقدمة في التعامل مع قضايا المفقودين.

وما يعزز هذه الثقة هو تجربتها في التعامل مع الكوارث الإنسانية الكبرى، مثل إعصار “دانيال” الذي ضرب مدينة درنة، حيث نجحت الهيئة في إدارة أزمة عشرات الآلاف من الجثامين بكفاءةٍ أثارت الإعجاب محليًا ودوليًا.

أكثر من مجرد بحث… دعم طبي وإنساني

لم تتوقف الاتفاقية عند البحث عن المفقودين فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب الطبي أيضًا. فقد تضمنت إرسال فريق طبي ليبي إلى غزة، وإنشاء مستشفى ميداني متكامل مزود بأحدث المعدات، للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.

بين الأمل والمأساة.. ما الذي تعنيه هذه الخطوة؟

في عيون العائلات الفلسطينية التي تبحث عن أحبائها، كل خطوة تقربهم من معرفة الحقيقة تمثل شعاعًا من الأمل وسط ظلام الغياب. وفي قلوب الأطباء والخبراء الليبيين، هو شعورٌ بالمسؤولية تجاه الإنسانية، بأن المعرفة ليست ملكًا حصريًا لشعبٍ دون آخر، بل أداةٌ يجب أن تُستخدم لرفع المعاناة عن الجميع.

إنها ليست مجرد اتفاقية، بل شهادةٌ على أن الحدود قد تفصل الجغرافيا، لكنها لا تستطيع أن تقطع أوصال التضامن بين الشعوب.