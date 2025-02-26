 جمهور “أخبار ليبيا 24”: زوارة لا تحتاج إلى عمليات عسكرية.. والنمروش فاشل

زوارة.. بعد إطلاق عملية عسكرية جديدة.. برأيك هل ترى أن زوارة في حاجة إلى عملية عسكرية؟

رعب وذعر من الانتهاكات التى طالت المدنيين في الزاوية العجيلات

النمروش: استمرار العمليات بقوة وحزم حتى القضاء التام على بؤر الجريمة

بعد الانتهاكات في الزاوية والعجيلات من العملية العسكرية التي أطلقتها المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بقيادة صلاح النمروش، والخسائر التى في مصفاة الزاوية جراء الاشتباكات بين قوات النمروش ومجموعات فى الزاوية للسيطرة على المصفاة.. لتعلن عن إطلاق عملية عسكرية جديدة فى مدينة زوارة

برأيك هل ترى أن مدينة زوارة في حاجة إلى عملية عسكرية؟

وفي استطلاع رأي أجرته “أخبار ليبيا 24″، انقسمت آراء الجمهور حول ضرورة العملية في مدينة زوارة، البعض أيد العملية لمحاربة الجريمة، والبعض الآخر، أعلن عن رفضه للعملية العسكرية، خاصة بعد الانتهاكات التى طالت الأهالى فى الزاوية والعجيلات وتدمير المحلات التجارية والمنازل والاشتباكات حول مصفاة الزواية.

أحد المشاركين: لم تأتي بجديد.. تصفية حسابات

أحد المشاركين في الاستطلاع يقول: “إن العمليات العسكرية التى أطلقتها في الزاوية والعجيلات لن تأتي بجديد، وهى مجرد تصفية حسابات مع بعض الأشخاص”.

وكانت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بقيادة صلاح النمروش، أعلنت عن إطلاق عملية عسكرية جديدة في مدينة زوارة، وذلك ضمن الجهود الحاسمة لاجتثاث أوكار الجريمة المنظمة والتصدي للخارجين عن القانون.

وأضافت أن العملية الجديدة تأتي في إطار استكمال العملية العسكرية التي أطلقتها المنطقة العسكرية الساحل الغربي مطلع شهر يناير الماضي في مدينتي الزاوية والعجيلات.

وقال أحد متابعي “أخبار ليبيا 24″: إن النمروش فاشل.. وهي مجرد محاولات للسيطرة فقط على مناطق جديدة”.

تعليمات مباشرة من صلاح الدين النمروش

وتواصل المنطقة العسكرية، العملية العسكرية التى أطلقتها بتعليمات مباشرة من آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح الدين النمروش، وقد شنت الكتيبة 105 واللواء 62 مجحفل التابعة للمنطقة العسكرية مداهمات مكثفة، مستهدفة عصابات الإجرام المنظم التي تمتهن تهريب الوقود بطرق غير شرعية والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسيادة الوطنية”.

الجمهور: حكومة الدبيبة مليئة بالصراعات الداخلية

ويقول أحد المشاركين في الاستطلاع: “كل المؤشرات تؤكد إن العمليات العسكرية ليس لها هدف إلا السيطرة على مناطق جديدة!.

ويضيف آخر: “الكل يعرف أن حكومة الدبيبة مليئة بالصراعات الداخلية، ومن الطبيعي أن نرى مسرحيات سياسية مثل هذه!.

خاتمة

في ظل غياب أي شفافية واستخدام القوة المفرطة خلال العملية العسكرية ضد المدنيين والأهالى أثناء عمليات المداهمة، يبقى الشارع الليبي حائرًا بين تصديق رواية النمروش وبين التشكيك في الغرض من العملية.. لكن المتابعين يؤكدون أن الأيام القادمة ستكشف الكثير.