جلسات توعوية لمفوضي القوائم المترشحة لانتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

عقدت مكاتب الإدارة الانتخابية جلسات حوارية مع مفوضي القوائم المترشحة لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية لعام 2025.

توعية المترشحين بالضوابط الانتخابية

جرى خلالها تقديم عروض مرئية حول مرحلة الترشح وآليات استخدام قوائم التزكية الإلكترونية، إلى جانب شرح مفصل حول شروط الترشح والمستندات المطلوبة.

ووفقا لبيان المفوضية تطرقت الجلسات أيضًا إلى شرح عملية تسجيل الناخبين، وشروط التسجيل، بما في ذلك الطرق الإلكترونية واليدوية لتسجيل الناخبين المقيمين وغير المقيدين في السجل المدني.

وأضاف البيان أنه تم التركيز على البلديات المستهدفة ضمن الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، بهدف توعية المواطنين والمترشحين بآليات التسجيل والضوابط المطلوبة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

من جانبها أكدت مكاتب الإدارة الانتخابية على أهمية المشاركة الفعالة من جميع الأطراف لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، داعيةً الناخبين والمترشحين إلى الالتزام بالمواعيد والإجراءات المعلنة لضمان حقوقهم الانتخابية.

كما تأتي هذه الجلسات في إطار حرص المفوضية على تعزيز التواصل مع المترشحين والناخبين وتقديم كافة المعلومات والتوضيحات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

141 لجنة لتسجيل الناخبين على مستوى البلديات

وعلى جانب آخر، بدأت لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين عملها بدءًأ من يوم الأحد الماضي. وتستهدف هذه اللجان المواطنين المقيمين وغير المقيدين في السجل المدني، حيث تُعنى باستلام طلبات ونماذج التسجيل لتسهيل مشاركتهم في المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.

هذا وقد تم توزيع 141 لجنة على 62 بلدية مستهدفة في المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، والتي تُعد جزءًا من خطة المفوضية لدعم العملية الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة. وأوضحت المفوضية أن اللجان تفتح أبوابها يوميًا، باستثناء أيام العطلات، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في التسجيل.

كما أكد البيان أهمية هذه المرحلة في تعزيز العملية الديمقراطية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، مشددةً على أن التعاون مع الجهات المعنية سيسهم في تسهيل عمل اللجان وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة.

ودعت المفوضية المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة للتسجيل في السجل الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

كما جددت المفوضية التزامها بتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية والفنية لضمان نجاح عملية تسجيل الناخبين في البلديات المستهدفة، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى دعم جهودها لضمان مشاركة واسعة وفعالة في الانتخابات الحالية.