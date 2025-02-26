تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بـ الأصابعة

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الأصابعة.. ذعر ورعب بين الأهالي

حالة من الارتباك والغموض بسبب حرائق الأصابعة

المراقبة: الهدف من الإجراء بسبب الأحداث التي تتعرض لها الأصابعة

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية الأصابعة، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها، وذك بسبب الحرائق والأحداث التى تشهدها البلدية.

وأوضحت المراقبة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها اتخذت هذا الإجراء في ظل الأحداث التي تتعرض لها الأصابعة.

حالة من الارتباك والغموض

ومنذ أيام، تعيش مدينة الأصابعة على وقع حريق غامض.. أكثر من 15 منزلًا طالتها ألسنة اللهب دون وجود تفسير دقيق. وبينما كان السكان يكافحون النيران بوسائلهم البدائية، لم تكن سيارات الإطفاء كافية، حيث صرح عميد البلدية عماد المقطوف: “لا نملك سوى سيارة إطفاء واحدة لمواجهة هذه الأزمة”.

ووصف أحد السكان المشهد قائلًا: “كلما أطفأنا الحريق في منزل، اشتعل في منزل آخر على بُعد مئات الأمتار!”. ويضيف آخر: “لا نعرف إن كان ذلك بسبب تسرب غاز أو بسبب أمر آخر غير مفهوم”.

وسط هذه الفوضى، طُرحت عدة فرضيات حول السبب الحقيقي للحرائق. رأى البعض أن هناك تسربًا للغاز من باطن الأرض، بينما ألقى آخرون باللوم على السحر والشعوذة، مستعيدين روايات عن “الجن” الذي ينتقم من البشر.

جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، كان حاسمًا في موقفه: “ما يجري في الأصابعة لا علاقة له بالجن أو السحر، بل يحتاج إلى تحقيق علمي معمق من قبل المختصين في الجيولوجيا والكيمياء.