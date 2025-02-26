بالقاسم حفتر يقف على احتياجات هيئة السلامة الوطنية بنغازي

أخبار ليبيا 24

عقد المهندس “بالقاسم خليفة حفتر” مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا اجتماع مع اللواء طارق شيهوب مدير فرع هيئة السلامة الوطنية في بنغازي للوقوف على احتياجات الهيئة في ظل أعمال الصيانة والتطوير.

جولة تفقدية في مقر هيئة السلامة الوطنية

وكان إلى جانب المهندس يالقاسم حفتر، حاتم العريبي مدير إدارة المشروعات حيث قام الوفد بجولة تفقدية داخل مقر هيئة لمتابعة سير العمل وجودة التنفيذ ، وذلك بحضور عبدالمنعم اغليو رئيس مجلس إدارة أملاك الدولة والمهندس أكرم الحاسي رئيس مجلس مصلحة التخطيط العمراني.

كما ناقش الاجتماع استكمال أعمال الصيانة والتطوير وتوفير كافة احتياجات الهيئة لضمان جاهزيتها وفق أعلى المعايير والمواصفات .

توصيات بتوفير نقاط جديدة للدفاع المدني في بنغازي

وبحسب بيان الصندوق أصدر المهندس بالقاسم خليفة حفتر جملة من التعليمات لمصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني، لتوفير نقاط أخرى للدفاع المدني على مستوى مدينة بنغازي الكبرى والمنطقة الشرقية، للرفع من مستوى جاهزية هيئة السلامة الوطنية ولحماية حياة المواطنين.

إذ على الدوام تعاني فرق الحماية المدنية من نقص في المعدات والأجهزة مما يجعلها تتأخر في الاستجابة لحالات الطوارئ، مثل ما يحدث الآن في مدينة الأصابعة وأزمة اشتعال النيران في المنازل في ظل نقص سيارات الإطفاء والكوادر الفنية المختصة.

تعزيز التعاون مع شركة تركية لتعزيز قدرات الهيئة

وفي وقت سابق التقى المهندس “بالقاسم خليفة حفتر” مع مدير عام شركة فولكان التركية المتخصصة في معدات السلامة وذلك بحضور اللواء طارق شيهوب مدير فرع هيئة السلامة الوطنية ؛ في إطار تعزيز قدرات هيئة السلامة الوطنية، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل التعاون لتطوير الهيئة وتجهيزها بأحدث الإمكانيات لضمان رفع كفاءتها وتأهيلها بأفضل المعدات والتقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للاستجابة للطوارئ والحفاظ على السلامة العامة.