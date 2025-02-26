انطلاق الملتقى السنوي الرابع لجراحي الصدر في بنغازي

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شهدت بنغازي العديد من الملتقيات والمؤتمرات الطبية في الآونة الأخيرة برعاية وزارة الصحة بالحكومة الليبية، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير الوضع الصحي في البلاد.

مناقشة آخر التطورات الطبية في المجال

وانطلقت أمس الثلاثاء بمركز بنغازي الطبي، فعاليات الملتقى السنوي الرابع لجراحي الصدر الليبيين، والذي يستمر حتى 27 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين في جراحة الصدر من داخل ليبيا وخارجها.

وبحسب بيان الوزارة يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المتخصصة وتعزيز التعاون الإقليمي.

وشهد حفل الافتتاح حضور عثمان عبدالجليل وزير الصحة، إلى جانب عدد من القيادات الصحية ومديري المؤسسات الطبية، ومن خلال كلمته أكد عبدالجليل على أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير مهارات الكوادر الطبية الوطنية وتعزيز منظومة العلاج داخل البلاد.

زيارة مرضى تشوهات القفص الصدري والاطمئنان عليهم

وفي سياق متصل، أجرى عبدالجليل زيارة تفقدية لمركز بنغازي الطبي للاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى، الذين سيخضعون لعمليات دقيقة لتقويم تشوهات القفص الصدري، والتي تم تنفيذها ضمن جهود الوزارة في توطين العلاج وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة داخل ليبيا.

وأشاد عبدالجليل بجهود الفرق الطبية الليبية ونظرائهم من الدول الشقيقة المشاركين في إجراء هذه العمليات الجراحية المعقدة، مؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية. كما شدد على استمرار دعم المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات للمرضى.

تطوير الخدمات الطبية عبر البحث العلمي

وضمن نشاطات مركز بنغازي الطبي الرامية لتطوير الوضع الصحي في البلاد، عُقد في ديسمبر الماضي، ندوة حول “دور نظم الذكاء الاصطناعي في تسهيل خدمات نقل الدم وربطها بالمؤسسات الطبية”.

ناقشت الندوة آلية عمل المنظومة لمصارف الدم، من قبل شركة التقدم الهندسي، حيث تم تقديم تجربة عملية لمصرفي الدم في سبها وطبرق، وآلية عمل المنظومة والتحسينات البحثية والخدمية التي حققتها هذه التقنية.