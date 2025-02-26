«المشاط».. كلمة السر في اشتباكات جنزور و النمروش يهدد بـ«رد قاسي»

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المشاط.. السبب في اشتباكات بين الكتيبة 52 والمشاشطة في جنزور

المشاشطة يعترضون على قرار النائب العام بالقبض على بدر المشاط

شكوى مقدمة من سارة عامر السويح وعلى إبراهيم السويح ضد المشاط

إصابة اثنين من عناصر المنطقة العسكرية الساحل الغربي

شهدت منطقة جنزور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين الكتيبة 52 والمشاشطة، وذلك بسبب القبض على بدر المشاط أحد أفراد كتيبة فرسان جنزور، وهو مطلوب للعدالة.

شكوي ضد بدر المشاط وآخرين وأمر بالقبض عليه

وكان مكتب النائب العام، قد خاطب مدير أمن جنزور بخصوص التحقيقات الجارية فى الشكوى المقدمة من سارة عامر السويح وعلى إبراهيم السويح.

وأمر مكتب النائب العام بالبحث والتحري عن عدة أشخاص والقبض عليهم من بينهم، بدر المشاط.

اشتباكات بين الكتيبة 52 والمشاشطة في الساعات الأولى من صباح اليوم

وبعد القبض عليه، وقعت اشتباكات بين الكتيبة 52 والمشاشطة في الساعات الأولى من صباح اليوم، اعتراضا على قرار النائب العام بالقبض على بدر المشاط ومحاولة الإفراج عنه.

إصابة اثنين من عناصر المنطقة العسكرية الساحل الغربي

وفي غضون ذلك، أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بقيادة صلاح النمروش، اليوم الأربعاء، إصابة اثنين من أفرادها خلال تعرضهم لهجوم وصفته بـ”غادر” من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في مدينة جنزور، ( بدر المشاط ) وذلك أثناء تنفيذهم لمهمة قانونية تهدف إلى نقل أحد المطلوبين إلى الجهات المختصة، معربة عن إدانتها لهذا الاعتداء الإجرامي الذي يمثل تحديًا سافرًا لسيادة القانون.

المنطقة العسكرية تمنح المشاشطة مهلة 3 ساعات قبل الرد القاسي

وهددت المنطقة العسكرية، بأنها تمنح مهلة قدرها ثلاث ساعات لتسليم جميع المتورطين في هذا الهجوم، وإلا فإن الرد سيكون حاسمًا وقاسيًا بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة.