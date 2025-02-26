الكوني يؤكد للسايح دعم الرئاسي للعملية الانتخابية

أخبار ليبيا 24

بحث موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي، مع عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء سبل دعم العملية الانتخابية ومستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”.

مناقشة التحديات التي تواجه المفوضية

وبحسب بيان المفوضية استعرض السايح للكوني، مستوى جاهزية تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المجلس الرئاسي في دعم العملية السياسية، لإجراء الانتخابات بطريقة انسيابية.

بدوره عبّر الكوني، خلال لقائه السايح بديوان المفوضية بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية، لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية، بما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لضمان نجاح نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في كل مناطق ليبيا.

ووفقا للبيان جرى الاتفاق على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري بالخصوص، لمتابعة العملية الانتخابية.

فتح باب سجل الناخبين لمنتصف مارس

وانطلقت يوم السبت عملية تسجيل الناخبين لتلك الانتخابات التي تجرى في 62 مجلسًا بلديًا، فيما يستمر تسجيل الناخبين حتى 14 مارس المقبل.

دعم أممي للعملية الانتخابية

هذا وقد التقى السايح في وقت سابق مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، في رسالة تؤكد دعم البعثة الأممية للمسار الديموقراطي الحل الأمثل لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد.

وبحسب بيان المفوضية تأتي هذه الزيارة في إطار دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، لا سيما انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية.

تناول الاجتماع التحديات التي تواجه مشروع الدعم الدولي المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم العملية الانتخابية. وجرى التطرق إلى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز المشروع والمضي قدمًا في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية بنجاح، في ظل الظروف السياسية الراهنة.

من جانبها أكدت خوري على التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المحلية في ليبيا.