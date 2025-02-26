الأرصاد: انقشاع تدريجي للسحب الممطرة بمناطق الجنوب الشرقي

أخبار ليبيا 24

الأرصاد: تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الأرصاد: يبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأربعاء 26نوفمبر2025، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، انقشاع تدريجي للسحب الممطرة من مساء اليوم على مناطق الجنوب الشرقي, ويبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

فيما تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار خفيفة، بينما تبقى الأجواء مستقرة نسبيا على باقي مناطق البلاد.

كما تنشط الرياح الجنوبية مطلع الأسبوع القادم على معظم المناطق الغربية مع زيادة في درجات الحرارة خلال النهار.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 22)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(16- 21)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح : متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19– 22)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: بقايا سحب ممطرة صباحاً على مناطق (تازربو– السرير-جالو والواحات) وما جاورهم.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15– 19)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

تنشط الرياح الجنوبية مطلع الأسبوع القادم على معظم المناطق الغربية مع زيادة في درجات الحرارة خلال النهار.