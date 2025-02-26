اعتبارا من أكتوبر.. استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وقطر

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استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر

الدبيبة وأمير قطر يتفقان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر

الاتفاق على بدء استئناف الرحلات اعتبارا من أكتوبر المقبل

تطورات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا وقطر

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الدبيبة يثني على دور قطر في الوساطة الإقليمية

وخلال اللقاء، أثنى الدبيبة على الدور الذي تلعبه دولة قطر في الوساطة الإقليمية، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مشيدا بجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الحلول الدبلوماسية.

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر اعتبارا من أكتوبر القادم

واتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر اعتبارا من أكتوبر القادم، في إطار تعزيز التعاون في قطاع الطيران وتسهيل حركة السفر بين البلدين، وفقا لما جاء على صفحة “حكومتنا” في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تطورات التعاون الاقتصادي والاستثماري

وناقش اللقاء أيضا، تطورات التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدفع باتجاه شراكة اقتصادية أكثر فاعلية.

الدبيبة ورئيس الوزراء القطري يبحثان ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين

وكان الدبيبة، قد بحث أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية.

وناقش الجانبان، ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين، في إطار دعم قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.