اعتبارا من أكتوبر.. استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وقطر
اتفاق ليبي قطري على استئناف الرحلات الجوية المباش
- استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر
- الدبيبة وأمير قطر يتفقان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر
- الاتفاق على بدء استئناف الرحلات اعتبارا من أكتوبر المقبل
- تطورات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا وقطر
استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
- الدبيبة يثني على دور قطر في الوساطة الإقليمية
وخلال اللقاء، أثنى الدبيبة على الدور الذي تلعبه دولة قطر في الوساطة الإقليمية، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مشيدا بجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الحلول الدبلوماسية.
- استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر اعتبارا من أكتوبر القادم
واتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر اعتبارا من أكتوبر القادم، في إطار تعزيز التعاون في قطاع الطيران وتسهيل حركة السفر بين البلدين، وفقا لما جاء على صفحة “حكومتنا” في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
- تطورات التعاون الاقتصادي والاستثماري
وناقش اللقاء أيضا، تطورات التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدفع باتجاه شراكة اقتصادية أكثر فاعلية.
- الدبيبة ورئيس الوزراء القطري يبحثان ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين
وكان الدبيبة، قد بحث أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية.
وناقش الجانبان، ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين، في إطار دعم قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.