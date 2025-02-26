اتفاقية ليبية مع فلسطين لإنشاء مستشفى ميداني في غزة

أخبار ليبيا 24

وقّعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية مع دولة فلسطين، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الصحي، وفي مجال البحث والتعرف على المفقودين، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم.

اتفاقيتان تعبران عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني

وأكد بيان الخارجية أن الاتفاقيتين تأتيا انطلاقًا من الواجب الإنساني الراسخ، وتأكيدًا على تضامن الدولة الليبية المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وجرت مراسم التوقيع في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس، بحضور مدير إدارة المراسم العامة، ومدير إدارة الشؤون العربية، ومدير إدارة المعاهدات الدولية بالوزارة، إضافةً إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأوضح البيان أنه تأتي مذكرة التفاهم في المجال الصحي، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو من العام الماضي بين وزارة الشباب – ليبيا والمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، وُقّع اليوم ملحق تعاوني لدعم القطاع الصحي في غزة، يشمل مستشفى ميدانيًا متكاملًا بأجهزته وطاقمه الطبي، وذلك بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم، بهدف المساهمة في تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة وذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه ليبيا للأشقاء الفلسطينيين.

مذكرة تفاهم في مجال البحث والتعرف على المفقودين

وأوضح البيان فيما يتعلق بمذكرة التفاهم في مجال البحث والتعرف على المفقودين، فإن الهدف منها تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة في البلدين، و تطوير آليات البحث والتعرف على المفقودين، لاسيما أن ليبيا لديها خبرة معتبرة في هذا المجال.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في دعم الجهود الإنسانية، وترسيخ مبدأ التضامن، تجسيدًا لالتزام ليبيا الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة.