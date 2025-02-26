أبوزريبة يبحث الوضع الأمني بمدينة مرزق

أخبار ليبيا 24

عقد اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اجتماعًا موسعًا بمقر مديرية الأمن مرزق لمناقشة مستجدات الوضع الأمني في المنطقة، وبحث سبل تعزيز الجهود لضبط المطلوبين والهاربين من العدالة.

متابعة الوضع الأمني بمدينة مرزق

وبحسب بيان الداخلية حضر الاجتماع كل من رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، ورئيس جهاز البحث الجنائي، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، مع مدير الأمن، ورؤساء الأقسام والإدارات بالمديرية، ومدراء فروع الأجهزة الأمنية في المدينة.

كما ناقش الاجتماع سبل تأمين ممتلكات المواطنين من التعديات والسرقة. واستمع أبوزريبة إلى التحديات التي تواجه المديرية ومنتسبيها في أداء مهامهم، وآليات رفع كفاءة العمل الأمني، والتصدي لكافة الظواهر السلبية التي تهدد الأمن العام، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية.

من جانبه أكد أبوزريبة على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع مكونات وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية، لتعزيز الجهود الأمنية المشتركة، والتعامل بفعالية مع أي تهديدات قد تنشأ. كما شدد على أهمية تكثيف العمل الميداني للحد من الجريمة وتعزيز الاستقرار في المدينة والمناطق المجاورة.

التأكيد على التزام الوزارة بدعم الأجهزة الأمنية

كما أكد على التزام وزارة الداخلية بتقديم الدعم الكامل للمديريات والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية، وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

الوقوف على التحديات الأمنية في سبها

واستهل أبوزريبة زيارته للجنوب، بعاصمة الجنوب الليبي سبها، حيث قام بزيارة تفقدية إلى مديرية أمن سبها. وكان في استقباله مدير الأمن، اللواء “خالد البسطة”؛ ورئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية اللواء “عبدالسلام الشريف”.

خلال الزيارة، عُقد اجتماع موسع ضم رئيس ديوان الوزارة بالجنوب ومدير الأمن ورؤساء المراكز والأقسام بالمديرية لمناقشة التحديات الراهنة واحتياجاتهم. وأشاد الحضور بأهمية زيارة معالي الوزير، التي تعكس اهتمام الوزارة بمتابعة الأوضاع الأمنية على أرض الواقع.

وشدد أبوزريبة على ضرورة تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين الوحدات الأمنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجاهزية. كما شدد على أن وزارة الداخلية ستستمر في دعم مديريات الأمن وتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة. وأثنى على جهود المديرية ومكوناتها ودورها في حفظ الأمن والاستقرار رغم التحديات.

تأتي هذه الزيارة تجسيدًا لرؤية وزارة الداخلية الاستراتيجية من خلال متابعة الأوضاع الميدانية بدقة، وتقديم الدعم الفعال للمؤسسات الأمنية في جميع ربوع البـلاد، لتكون درعًا حافظًا للأمان والاستقرار في كل زاوية من زوايا الوطن، وفقا للبيان.