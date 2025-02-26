أبوجناح يبحث مع المجلس البلدي الأصابعة الاحتياجات الطبية

أخبار ليبيا 24

عقد رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، اجتماعًا مع المجلس البلدي للأصابعة، وذلك ضمن زيارته الميدانية للمدينة لمتابعة تداعيات حادثة احتراق المنازل والوقوف على احتياجات الأهالي.

بحث سبل الاستجابة السريعة

وخلال الاجتماع، استمع أبوجناح إلى إحاطة شاملة من المجلس البلدي حول الأوضاع الراهنة والصعوبات التي تواجهها المدينة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والإمدادات الطبية. كما تمت مناقشة آليات التعاون بين الوزارة والجهات المحلية لضمان استجابة سريعة وفعالة تلبي احتياجات السكان، وذلك وفقًا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تسخير كافة الإمكانيات لدعم المدينة وتأمين احتياجاتها العاجلة.

وبحسب البيان أكد أبوجناح أن وزارة الصحة ملتزمة بتوفير الدعم اللازم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ تضم الجهات المختصة، إلى جانب توجيه جهاز الإمداد الطبي، وجهاز الإسعاف والطوارئ، والطب الميداني، والهلال الأحمر الليبي لتأمين كافة الاحتياجات الطبية العاجلة.

زيارة ميدانية لمستشفى الأصابعة العام

كما أجرى أبوجناح زيارة إلى مستشفى الأصابعة العام، للوقوف على الوضع الصحي الراهن وتقييم احتياجات المستشفى لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في ظل الظروف الطارئة.

وخلال الزيارة، التي حضرها رئيس هيئة السلامة الوطنية اللواء عثمان مليقطة وعدد من المسؤولين، تفقد الوفد أقسام المستشفى المختلفة واطلعوا على سير العمل ومدى جاهزية الطواقم الطبية للتعامل مع أي طارئ. كما استمعوا إلى تقارير حول أبرز الصعوبات التي تواجه المستشفى، خاصة فيما يتعلق بنقص الإمدادات الطبية والمعدات.

وأكد أبوجناح أن الوزارة سخرت كافة الإمكانيات لدعم المستشفى، بما في ذلك توفير الإمدادات الطبية العاجلة، وتعزيز الكوادر الطبية، ودعم خدمات الإسعاف والطوارئ، لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في ظل هذه الظروف.

ولا يزال الغموض يخيم على ملابسات وأسباب حرائق التهمت منازل مواطنين في مدينة الأصابعة، بينما تتواصل محاولات الجهات الرسمية في البلدية لاحتواء آثار تلك الحرائق التي بدأت منذ نحو يومين.