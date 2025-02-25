ننشر الأسعار الجديدة لمياه المنازل والمتاجر

أخبار ليبيا 24

شركة المياه: 250 درهمًا للمتر المكعب لاستهلاك المياه فى المنازل

1.30 دينار للمتر المكعب للاستهلاك غير المنزلي “الخدمات والتجارة والحرف”

كريم: الشركة ستتيح للمواطنين سداد قيمة الاستهلاك بنظام التقسيط المريح

كشف الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، محمد كريم، عن الأسعار الجديدة لمياه المنازل والتجاري.

250 درهمًا للمتر المكعب لاستهلاك المياه فى المنازل

وأوضح كريم، في تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الشركة تعمل حاليًا على مرحلة حصر وترقيم العدادات، لتحديد قيمة رمزية لاستهلاك المياه في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن قيمة الاستهلاك المنزلي ستبدأ من 250 درهمًا للمتر المكعب، أي لكل ألف لتر من المياه، وهي أقل تكلفة من سعر قنينة الماء سعة نصف لتر.

1.30 دينار للمتر المكعب للاستهلاك غير المنزلي “الخدمات والتجارة والحرف”

وأشار كريم إلى أن الاستهلاك غير المنزلي، الذي يشمل الخدمات والتجارة والحرف، سيتم تحديده بسعر 1.30 دينار للمتر المكعب.

نسبة الخصم للأماكن التي لا تحتوي على عدادات لقياس الاستهلاك

وبشأن الأماكن التي لا تحتوي على عدادات لقياس الاستهلاك، فقد أوضح الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أنه سيتم خصم شهري على المنازل بمقدار 9.50 دينار، وعلى الشقق 11.25 دينار، بينما سيصل الخصم في حالة الفيلات (الدار) إلى 19.50 دينار.

كريم: الشركة ستتيح للمواطنين سداد قيمة الاستهلاك بنظام التقسيط المريح

وأضاف كريم ، أن الشركة ستتيح للمواطنين سداد قيمة الاستهلاك بنظام التقسيط المريح وفقًا لقدرتهم المالية، مع تشجيعهم على تفعيل واستخدام برنامج الخصم المباشر من خلال المصارف بقيمة 10.50 دينار شهريًا عبر الحسابات المصرفية، لافتاً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان العدالة في توزيع المياه، كما تهدف إلى تسهيل سداد المستحقات وفقاً للقدرة المادية لكل فرد.