زوج يحرق منزله ويسرق زوجته بسبب خلاف عائلي في طرابلس

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خلاف عائلي يقود الزوج لحرق منزله في طرابلس

الزوج قام بتزوير مستندات استخراج بطاقة مصرفية تخص زوجته و سحب مدخراتها

العثور على سلاح ناري و ذخيرة بحوزة المتهم

نجحت مديرية أمن طرابلس، في كشف ملابسات واقعة حرق زوج لمنزله وتزوير مستندات مصرفية واختلاس أموال بسبب خلاف عائلي.

ضبط متهماً بجرائم تزوير واختلاس وحرق شقة بالعاصمة

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن القافلة الأمنية تمكنت من ضبط متهماً بجرائم تزوير واختلاس وحرق شقة بالعاصمة، وذلك في إطار جهودها الرامية لمكافحة الجرائم الخطيرة.

إضرام النار في بيت العائلة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما نشب خلاف عائلي، قام على إثره المتهم بإضرام النار في بيت العائلة بعد مغادرة الزوجة و الأبناء، كما قام بتقديم مستندات لاستخراج بطاقة مصرفية تخص زوجته بمصرفها خارج العاصمة، وسحب مبلغ مالي قدره أثنا عشر ألف دينار ليبي (12,000) من حساب زوجته دون علمها.

وعقب تقديم البلاغ عن واقعة الحرق العمد و اختلاس الأموال، شكلت القافلة الأمنية فريقا لرصد تحركات المتهم وتحديد مكان وجوده في إحدى المدن خارج العاصمة.

العثور على سلاح ناري و ذخيرة بحوزة المتهم

على الفور داهمت القافلة الأمنية، المكان وقامت بضبط وإحضار المتهم إلى مقر القافلة، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري و ذخيرة.

وبالاستدلال معه، اعترف المتهم بإقدامه على حرق شقة سكنية في إحدى عمارات طريق المطار، كانت تقيم بها أسرته، مستخدماً وقوداً سريع الاشتعال.

إحالة المتهم إلى مركز شرطة طريق المطار

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته للمركز شرطة طريق المطار و الذي بدوره أحاله للنيابة من حيث الاختصاص .