ديوان المحاسبة يراجع الأداء المالي لمديرية أمن طرابلس

أخبار ليبيا 24

اجتمع “عطية الله عبد الكريم” وكيل ديوان المحاسبة، مع مدير مديرية أمن مدينة طرابلس اللواء “خليل اوهيبة” لمناقشة تقرير فحص ومراجعة المديرية عن السنة المالية 2023.

بحث ملاحظات الديوان حول أداء المديرية

حضر الاجتماع أيضاً مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة بمدينة طرابلس. ومدير فرع ديوان المحاسبة طرابلس “طارق الحطاب” ورئيس وأعضاء لجنة فحص ومراجعة حسابات مديرية أمن طرابلس، ومستشارو وكيل ديوان المحاسبة.

وبحسب بيان الديوان استعرض الاجتماع تقرير فحص ومراجعة المديرية عن السنة المالية 2023م، والوقوف على الملاحظات المدرجة في التقرير التي جرى معالجتها من قبل المديرية، إلى جانب تناول الخطة الاستراتيجية لعمل المديرية لعامي 2025 – 2026م.

مناقشة الخطة الأمنية لمديرية أمن طرابلس

كما ناقش المجتمعون الخطة الأمنية للمديرية المعتمدة من قبل وزير الداخلية، والخطة التدريبية لأفراد المديرية وفق تخصصاتهم النوعية من خلال معهد التدريب التابع للمديرية.

إلى جانب مناقشة المنظومة الأمنية الموحدة التي تربط المديرية بجميع أقسامها الشرطية في مدينة طرابلس؛ الأمر الذي من شأنه أن يضبط عدم تكرار فتح المحاضر والبلاغات.

أرشفة المحاضر إلكترونياً

وتطرق المجتمعون إلى نظام الأرشفة الإلكترونية لجميع القضايا والمحاضر غير المسوّاة منذ سنة 2011م وحتى تاريخها البالغ عددها 425 ألف محضر في نطاق عمل مديرية أمن طرابلس، التي تم حصرها جميعا وأرشفتها إلكترونيا وعرضها على المستشار النائب العام.

هذا وقد استعرض الاجتماع الإحصائية الفعلية لجباية الإيرادات في المديرية البالغة خلال السنة المالية 2023م 6 مليون دينار تقريبا، والتي فاقت 8 مليون دينار خلال سنة 2024م.

من جانبه استعرض مدير الأمن معدلات الأداء اليومي التي تحال نتائجها إلى النيابة العامة، مفيدا أن كل مرتكب لجريمة جنائية يحال بدوره إلى النيابة العامة، ومشيرا إلى أن ذلك هو الهدف الاستراتيجي لسنة 2024م الذي تم تحقيقه بنسبة 95%.

وأوضح مدير الأمن أن إحصائية المفقودين والأسرى التي أنجزتها المديرية بعد عناء وجهد كبيرين، ونال استحسان النيابة العامة والجهات المختصة، مما سهل عملها وأدائها اليومي.