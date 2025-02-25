تعليمات مشددة من «هويدي» بشأن تصوير المهام الأمنية

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صلاح هويدي مدير أمن بنغازي الكبرى يصدر توجيهات صارمة بمنع التصوير أثناء العمل

منع التصوير أثناء العمل والمهام الأمنية في مديرية أمن بنغازي

هويدي: الهدف هو الحفاظ على سرية المعلومات وضمان أمن وسلامة العمليات الأمنية

هويدي: إجراءات قانونية صارمة دون أي تهاون

حرصا على سرية المهام الأمنية وسلامة العمليات، أصدر مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، تعليمات مشددة تقضي بمنع التصوير نهائيًا لجميع الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين العاملين بالمديرية، وذلك خلال ساعات العمل أو أثناء تنفيذ أي مهام أمنية، بما في ذلك الدوريات وعمليات الضبط.

هويدي: الهدف هو الحفاظ على سرية المعلومات وضمان أمن وسلامة العمليات الأمنية

هويدي، أوضح أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سرية المعلومات وضمان أمن وسلامة العمليات الأمنية التي تنفذها المديرية، مؤكدا أن أي شخص يثبت قيامه بالتصوير أو نشر صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيخضع لإجراءات قانونية صارمة دون أي تهاون.

هويدي: رصد أي مخالفات تتعلق بالتصوير أو أي محتوى يتعلق بالمهام الأمنية

كما أصدر هويدي تعليماته إلى قسم المعلومات والتوثيق بمتابعة كافة الصفحات الإلكترونية لرصد أي مخالفات تتعلق بالتصوير أو نشر أي محتوى يتعلق بالمهام الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان التطبيق الصارم للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المديرية.

هويدي: نهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة

وفي ختام بيانه، أكد مدير الأمن أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، والحفاظ على سرية العمليات الأمنية التي تجري لضمان نجاحها وفعالية تنفيذها.