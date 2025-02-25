بعد تحديد المتهم.. «الصور» يطلع «الدبيبة» على تطورات التحقيقات في محاولة اغتيال عادل جمعة

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النائب العام الصديق الصور يحدد هوية المتهم بمحاولة قـ.تل الوزير عادل جمعة

النيابة العامة تأمر بملاحقة المتهم دوليًا بعد فراره إلى تونس

الصور يطلع الدبيبة على تطورات التحقيقات في محاولة اغتيال عادل جمعة

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بضبط المشتبه في ارتكابه واقعة الشروع في قتل المواطن عادل جمعة.

النائب العام يحدد هوية المتهم بمحاولة قـ.تل الوزير عادل جمعة

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه بحث واقعة الشروع في قتل المجني عليه أثناء مروره عبر الطريق الدائري الثاني في مدينة طرابلس؛ لافتا إلى أن إجراءات التنقيب قادت إلى إثبات عناصر الواقعة والظروف التي لابستها؛ واستجلاء هُوية مرتكبها الذي تبين مغادرته البلاد إلى الجمهورية التونسية عقب تنفيذ الجريمة.

النيابة العامة تأمر بملاحقة المتهم دوليًا بعد فراره إلى تونس

وأضاف البيان، أن النيابة العامة اتخذت إجراءات ملاحقته خارج الولاية القضائية الوطنية عبر آليات التعاون الدولي؛ فيما أمرت بالبحث عن المساهمين في الواقعة وضبطهم.

الصور يطلع الدبيبة على تطورات التحقيقات في محاولة اغتيال عادل جمعة

وفي سياق متصل، اطلع النائب العام المستشار الصديق الصور، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، على تطورات التحقيقات الجارية في واقعة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بين الصور والدبيبة، حيث يزور الدبيبة العاصمة القطرية الدوحة، بحسب صفحة “حكومتنا” في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد الجانبان، أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة الضبطية والنيابية، لضمان تحقيق العدالة وملاحقة الجناة، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل محاسبة المتورطين في الحادث.

محاولة اغتيال عادل جمعة على الطريق الدائري فى طرابلس

وكان عادل جمعة قد تعرض لهجوم مسلح عقب خروجه من مجمع “بالم سيتي” في طرابلس، حيث فتح مسلحون النار على سيارته، مما أدى إلى إصابته بثماني رصاصات، ثلاث منها استقرت في جسده.