المنفي يؤكد دعمه لترشح الصومال لعضوية مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24

زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى طرابلس جاءت ليعزز بها العلاقات الثنائية مع ليبيا، ولتفتح آفاق التعاون بين البلدين.

تطوير العلاقات الثنائية مع الصومال

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمع كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي والرئيس الصومالي، أكد الأول على دعم ليبيا لترشح الصومال للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لهذا العام كممثل عن الدول العربية والأفريقية، معرباً عن ثقته في قدرتها على الدفاع عن مصالح الشعوب والبلدان العربية والأفريقية في الهيئة الدولية.

وتابع المنفي “علاقاتنا مع الصومال راسخة ووطيدة” مؤكدا استمرار البلدين في العمل على “تطويرها على المستوى الثنائي وعلى مستوى دورنا المشترك إقليمياً ودولياً”.

فتح آفاق الشركات والتعاونات المستقبلية

وأشار المنفي إلى استمرار التعاون بين البلدين إذ لن يقتصر التعاون على ما جرى التوقيع عليه من اتفاقيات في هذه الزيارة “لا يقتصر على ما جرى التوقيع عليه اليوم”، منوها إلى أنه “سيشمل مجالات الاستثمار والتعاون في مجالات التدريب والتعليم”.

وأضاف “نؤكد على دعم الصومال ممثل العرب والاتحاد الأفريقي في مجلس الأمن لهذا العام، حيث أثبتت أنها على مستوى المسؤولية في الدفاع على مصالح شعوبنا وبلداننا مع بقية الأشقاء ضمن المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن A3 وهي (الجزائر – سيراليون) بالإضافة إلى جمهورية غويانا التعاونية التي انضمت إلى المجموعة الأفريقية لتشكل مجموعة + A3”.

توقيع عدد من الاتفاقيات مع الصومال

ويوم الأمس الإثنين جرى التوقيع على عدد من مذكرات التعاون بين البلدين، شملت الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بالإضافة إلى اتفاقية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية لتعزيز التنسيق الدبلوماسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى التوقيع على مذكرة تعاون بين بلدية طرابلس وبلدية مقديشو لدعم الشراكة في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى مشتركة لمراجعة الاتفاقيات السابقة، وبحث الاستثمارات الليبية في الصومال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.