أخبار محليةالأخبار

المنفي يؤكد دعمه لترشح الصومال لعضوية مجلس الأمن

منح الثقة للصومال للدفاع عن البلدان العربية والأفريقية أمام مجلس الأمن

25 فبراير، 2025 9:48 ص
0 1
IMG 9353

أخبار ليبيا 24

زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى طرابلس جاءت ليعزز بها العلاقات الثنائية مع ليبيا، ولتفتح آفاق التعاون بين البلدين.

تطوير العلاقات الثنائية مع الصومال

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمع كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي والرئيس الصومالي، أكد الأول على دعم ليبيا لترشح الصومال للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لهذا العام كممثل عن الدول العربية والأفريقية، معرباً عن ثقته في قدرتها على الدفاع عن مصالح الشعوب والبلدان العربية والأفريقية في الهيئة الدولية.

وتابع المنفي “علاقاتنا مع الصومال راسخة ووطيدة” مؤكدا استمرار البلدين في العمل على “تطويرها على المستوى الثنائي وعلى مستوى دورنا المشترك إقليمياً ودولياً”.

IMG 9351 IMG 9350

فتح آفاق الشركات والتعاونات المستقبلية

وأشار المنفي إلى استمرار التعاون بين البلدين إذ لن يقتصر التعاون على ما جرى التوقيع عليه من اتفاقيات في هذه الزيارة “لا يقتصر على ما جرى التوقيع عليه اليوم”، منوها إلى أنه “سيشمل مجالات الاستثمار والتعاون في مجالات التدريب والتعليم”.

وأضاف “نؤكد على دعم الصومال ممثل العرب والاتحاد الأفريقي في مجلس الأمن لهذا العام، حيث أثبتت أنها على مستوى المسؤولية في الدفاع على مصالح شعوبنا وبلداننا مع بقية الأشقاء ضمن المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن A3 وهي (الجزائر – سيراليون) بالإضافة إلى جمهورية غويانا التعاونية التي انضمت إلى المجموعة الأفريقية لتشكل مجموعة + A3”.

IMG 9352

توقيع عدد من الاتفاقيات مع الصومال

ويوم الأمس الإثنين جرى التوقيع على عدد من مذكرات التعاون بين البلدين، شملت الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بالإضافة إلى اتفاقية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية لتعزيز التنسيق الدبلوماسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى التوقيع على مذكرة تعاون بين بلدية طرابلس وبلدية مقديشو لدعم الشراكة في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى مشتركة لمراجعة الاتفاقيات السابقة، وبحث الاستثمارات الليبية في الصومال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

الوسوم
25 فبراير، 2025 9:48 ص
0 1

المزيد من الأخبار

حالة الطقس

الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على مناطق الجنوب الشرقي

25 فبراير، 2025 9:07 ص
اجتماع القاهرة... خطوة مفصلية لتقريب وجهات النظر الليبية

خارطة طريق ليبية موحدة تنبثق من لقاءات القاهرة

25 فبراير، 2025 1:43 ص
مصرف ليبيا المركزي يكشف قفزة بالأصول والودائع المصرفية

مصرف ليبيا المركزي يكشف قفزة بالأصول والودائع المصرفية

25 فبراير، 2025 1:12 ص
الأهلي المصري والهلال السوداني وجهاً لوجه في بنغازي

الأهلي المصري والهلال السوداني وجهاً لوجه في بنغازي

24 فبراير، 2025 10:59 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى