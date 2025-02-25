المفوضية تشارك في تعزيز التعاون المغاربي بالمجال الانتخابي

أخبار ليبيا 24

في إطار دعم العلاقات المغاربية وتطوير التعاون في المجال الانتخابي، شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مُمثلةً برئيسها عماد السايح، في لقاء مهم بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

تعاون مغاربي في المجال الانتخابي

ضم الاجتماع عدد من المسؤولين التونسيين ترأسه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، إلى جانب السفير طارق بن سالم، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، والمنسق العام لمؤسسة شيوخ ليبيا السنوسي رجب البرعصي. كما شارك في اللقاء عدد من المسؤولين، من بينهم مستشار بديوان الأمين العام لاتحاد المغرب العربي حاتم الغماري، ومدير ديوان رئيس الهيئة العليا للانتخابات طارق السعدي.

إنشاء هيكل مشترك لتبادل الخبرات

ناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون في المجال الانتخابي بين الهيئات والإدارات الانتخابية في الدول المغاربية، وذلك بدعم وتنسيق من اتحاد المغرب العربي. وقد تم التأكيد على ضرورة إنشاء هيكل مشترك يسمح بتبادل الخبرات والتجارب الانتخابية بين الدول المغاربية، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة تعزز العمل الانتخابي وتوحّد الإجراءات والممارسات الأفضل.

بحث التجربة الليبية في الانتخابات

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على التجربة الانتخابية الليبية المقبلة، والتأكيد على أهمية دعم هذا المسار الانتخابي من خلال الاستفادة من التجارب الانتخابية المتبادلة بين الدول الشقيقة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية بعد عيد الفطر، ولم تحدد المفوضية إلى الآن الموعد الرسمي، وسط استعداد كبير لإجرائها وفتح سجل الناخبين خلال الأسبوع الجاري والذي يستمر لشهر مارس.

وأوضح البيان اختُتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة الجهود والمساعي لتوفير الظروف الملائمة لإقامة إطار مؤسسي للتعاون بين الهيئات الانتخابية المغاربية، تحت إشراف وموافقة اتحاد المغرب العربي، مما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تطوير العمل الانتخابي في المنطقة.