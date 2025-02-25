المجلس البلدي الأصابعة: نقص في سيارات الإطفاء للسيطرة على الحرائق

أخبار ليبيا 24

اندلع حريق في عدد من منازل المواطنين بمدينة الأصابعة، وصل عددها إلى 15 منزل دون وجود معلومات مؤكدة إلى الآن عن أسباب نشوب الحريق.

أسباب مشبوهة وغريبة لاندلاع الحريق

وبحسب بيان المجلس البلدي للأصابعة أكد متابعته المستمرة للكارثة التي أثارت جدلاً واسعًا حول أسباب الحريق، والتي لا تزال مجهولة حتى اللحظة. ودعا المجلس البلدي الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الكارثة عن المدينة، وأن يحفظ أهلنا وأرزاقنا جميعًا، ويعوض المتضررين.

وأوضح البيان أنه شرع المجلس البلدي في اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، حيث تم التواصل مع مكتب هيئة الأمن والسلامة في البلدية للاطلاع على النواقص في فرق الإطفاء، وتم توجيه دعوة لحضور كافة الإداريين والفنيين من المكتب. كما تم التنسيق مع البلديات المجاورة لتوفير سيارات إطفاء إضافية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع رئيس مكتب الأصابعة.

نقص سيارات الإطفاء بالمدينة

وأشار البيان لحاجة البلدية لسيارات إطفاء للسيطرة على الحرائق المنتشرة في عدد من الأحياء السكنية، “أن المدينة بحاجة ماسة لتوسيع قدرة مكتب الإطفاء المحلي في ظل اتساع المسافة الجغرافية للمدينة”. وتابع البيان “قد طالب المجلس البلدي من مكتب الأوقاف في البلدة تكثيف الدروس والمحاضرات التوعوية، وتعاون مشايخ المدينة في توعية المواطنين وتقديم الإرشادات اللازمة في هذا الصدد”.

العمل على حصر المتضررين

كما أشار البلدي إلى أنه ” تم التواصل مع مكتب الخدمات التضامنية بالبلدية لتوفير الدعم اللازم للمتضررين، من خلال فتح ملفاتهم وحصر الأضرار، بهدف رفع تقرير شامل للجهات الحكومية، بما في ذلك رئاسة الوزراء، لتقديم تعويضات للمواطنين المتضررين”.

ودعا المجلس البلدي الأصابعة كافة المواطنين إلى التكاتف والتعاون من أجل تجاوز هذه المحنة، مع التأكيد على أن الجهود المستمرة من قبل جميع الجهات المعنية ستسهم في إخماد الحرائق وتقديم الدعم للمواطنين المتضررين.

الحكومة الليبية تهيب الجهات الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة

من جهتها، دعت الحكومة الليبية الجهات المختصة إلى “اتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والإنقاذ كافة، وأن تكون على أهبة الاستعداد حيال ما يرد من أنباء عن عدة حرائق تندلع في مدينة الأصابعة”.

في حين لم يصدر أي بيان من حكومة الوحدة منتهية الولاية في طرابلس والتي تبعد عنها الأصابعة 120 كلم فقط.