أخبار ليبيا 24

الغويل: صوت السيادة في زمن التدخلات

في ظل الأجواء المشحونة بالتدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية، يبرز صوت سلامة الغويل، الوزير السابق ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، كصوتٍ وطنيٍ يدافع عن سيادة ليبيا واستقلالها. في تصريحاتٍ خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″، انتقد الغويل التقرير الأممي بشأن ليبيا، معتبرًا إياه محاولةً لتجاوز الحدود الوطنية والتدخل في شؤون الدولة الليبية.

قال الغويل: “ثروات الدولة ملف سيادة وطنية، لا يحق لأحد التدخل فيها، وتديرها حصراً المؤسسة الوطنية للنفط.” بهذه الكلمات القوية، يؤكد الغويل على مبدأ السيادة الوطنية، الذي يعد حجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة. إنها ليست مجرد كلمات عابرة، بل رسالة واضحة للمجتمع الدولي وللدول الإقليمية التي تحاول أن تفرض أجندتها على ليبيا.

التدخلات الخارجية: خطر يهدد الاستقرار

في حديثه، حذر الغويل دول الإقليم والمجتمع الدولي من استمرار التدخل في الشأن الليبي. هذه التحذيرات ليست جديدة، ولكنها تأتي في وقتٍ تشهد فيه ليبيا تصاعدًا في حدة التدخلات الخارجية، سواء من خلال دعم الأطراف المتصارعة أو عبر محاولات السيطرة على الثروات الوطنية. الغويل يرى أن هذه التدخلات ليست فقط انتهاكًا للسيادة الوطنية، بل هي أيضًا تهديدٌ مباشرٌ لاستقرار البلاد ووحدتها.

الشركات المحلية: بين القانون والاتهامات

في جزءٍ آخر من تصريحاته، تساءل الغويل: “لماذا يُفترض أن تتهم شركات محلية خاصة أو عامة بأنها أداة لعمليات غير مشروعة؟” وأكد أن هذه الشركات تعمل ضمن الإطار القانوني، وأن اتهامها بالانخراط في عمليات غير مشروعة هو اتهامٌ باطلٌ يهدف إلى تشويه سمعة المؤسسات الوطنية.

هذه التساؤلات تفتح الباب أمام نقاشٍ أوسع حول دور الشركات المحلية في بناء الاقتصاد الوطني. الغويل يرى أن هذه الشركات هي جزءٌ لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي للبلاد، وأن اتهامها دون دليلٍ واضحٍ هو محاولةٌ لتقويض الثقة في المؤسسات الوطنية.

الجيش الليبي: حامي الثروات الوطنية

أحد أبرز ما جاء في تصريحات الغويل هو تأكيده على دور الجيش الليبي في حماية المنشآت النفطية. قال الغويل: “الجيش الليبي ليس طرفًا في أي عمليات غير قانونية، ويمثل ضمانة لاستقرار النفط.” هذه الكلمات تؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه الجيش في حماية الثروات الوطنية ومنع استغلالها سياسيًا.

في وقتٍ تشهد فيه ليبيا صراعاتٍ داخليةً وتدخلاتٍ خارجيةً، يبرز الجيش الليبي كقوةٍ وطنيةٍ تحمي مقدرات البلاد. الغويل يؤكد أن الجيش هو الضامن الوحيد لاستقرار النفط، وأن أي محاولة لتقويض دوره هي محاولةٌ لتقويض استقرار البلاد بأكملها.

#### الخلاصة: السيادة الوطنية فوق كل اعتبار

في النهاية، تصريحات الغويل ليست مجرد ردودٍ على تقريرٍ أمميٍ أو اتهاماتٍ خارجية، بل هي رسالةٌ واضحةٌ تؤكد على مبدأ السيادة الوطنية. في زمنٍ تتداخل فيه المصالح الإقليمية والدولية، يبرز الغويل كصوتٍ وطنيٍ يدافع عن حق ليبيا في إدارة ثرواتها وشؤونها دون تدخلٍ خارجي.

إنها دعوةٌ لاحترام السيادة الوطنية، ودعوةٌ لوقف التدخلات الخارجية التي تهدد استقرار البلاد. الغويل يؤكد أن ليبيا قادرةٌ على إدارة شؤونها، وأن ثرواتها هي ملكٌ للشعب الليبي، ولا يحق لأحدٍ أن يتدخل في كيفية إدارتها.