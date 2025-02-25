الطرابلسي: فتح تحقيق عاجل وموسع في حرائق الأصابعة

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الطرابلسي يكلف جهاز المباحث الجنائية بفتح تحقيق عاجل وموسع

توجيه فرق متخصصة من الداخلية والسلامة الوطنية إلى موقع الحرائق

الداخلية تدعو المواطنين إلى التعاون مع فرق الإطفاء

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة.

أضرار مادية جسيمة طالت عدداً من منازل المواطنين

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنها تتابع بقلق الحرائق المتكررة التي شهدتها مدينة الأصابعة ، والتي أسفرت عن أضرار مادية جسيمة طالت عدداً من منازل المواطنين.

الطرابلسي يكلف جهاز المباحث الجنائية بفتح تحقيق عاجل وموسع

وفي هذا الصدد، كلف وزير الداخلية عماد الطرابلسي، جهاز المباحث الجنائية بفتح تحقيق عاجل وموسع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لكشف ملابسات هذه الحوادث وتحديد أسبابها الحقيقية.

توجيه فرق متخصصة من وزارة الداخلية وهيئة السلامة الوطنية إلى موقع الحرائق

وأضاف البيان، أنه تم توجيه فرق متخصصة من وزارة الداخلية، وهيئة السلامة الوطنية، والأجهزة الأمنية إلى موقع الحرائق للمساهمة في عمليات الإطفاء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

الداخلية تدعو المواطنين إلى التعاون مع فرق الإطفاء

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون مع فرق الإطفاء والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، كما تحث كل من لديه معلومات قد تساعد في التحقيقات التوجه إلى أقرب مركز شرطة والإبلاغ فوراً.

وفى ختام البيان، أكدت أنها لن تدخر جهداً في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.