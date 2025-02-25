الدبيبة يرسل فريق للتحقيق في حرائق الأصابعة

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الدبيبة يطالب بالتحقيق في أسباب الواقعة وعرض تقرير حول مستجدات الحادثة

فريق حكومي برئاسة وزير الحكم المحلي يتوجه إلى الأصابعة

عميد بلدية الأصابعة: لا يوجد بالمدينة سوى سيارة واحدة لإطفاء الحرائق

على خلفية الحرائق المشتعلة بعدد من المنازل في بلدية الأصابعة، وجه رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بإرسال فريق حكومي برئاسة وزير الحكم المحلي ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس جهاز المباحث الجنائية إلى بلدية الأصابعة للتحقيق في ظاهرة نشوب الحرائق بالمنطقة.

الدبيبة يطالب بالتحقيق في أسباب الواقعة وعرض تقرير حول مستجدات الحادثة

وطالب الدبيبة، المسؤولين المعنيين بالعمل على دعم وتعزيز جهود الفرق المختصة التي بدأت في معالجة الحادثة منذ اللحظات الأولى، والتحقيق في أسباب الواقعة وعرض تقرير حول مستجدات الحادثة، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

حرائق متكررة وغامضة في عدة منازل بالبلدية

وشهدت بلدية الأصابعة حدوث حرائق متكررة وغامضة في عدة منازل بالمدينة، حيث تشتعل النيران بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة، مما يؤدي إلى تدمير المباني ومحتوياتها، مما أثار مخاوف ورعب السكان.

بلدية الأصابعة: الحرائق دمرت نحو 20 منزلاً لأسباب لا تزال مجهولة

وفي بيان سابق لبلدية الأصابعة، أمس الاثنين، أكدت أن المدينة تواجه كارثة منذ يومين نتيجة اندلاع الحرائق التي دمرت نحو 20 منزلاً لأسباب لا تزال مجهولة، وطالبت بفتح تحقيق شامل وتوفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة هذه الحرائق، بما في ذلك تعزيز قدرة فرق الإطفاء وتوفير سيارات إطفاء إضافية.

عميد بلدية الأصابعة: لا يوجد بالمدينة سوى سيارة واحدة لإطفاء الحرائق

ومن جانبه، عبرعميد بلدية الأصابعة، التي يبلغ عدد سكانها 65 ألف نسمة، عن استياءه من نقص معدات الإطفاء، حيث لا يوجد بالمدينة سوى سيارة واحدة لإطفاء الحرائق، رغم مخاطبته هيئة السلامة الوطنية لتوفير المزيد من المعدات دون استجابة حتى الآن وفق تصريحات له أمس الاثنين.

انتقال النيران من منزل لـ آخر

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق، حيث تم توثيق انتقال النيران من منزل إلى آخر.