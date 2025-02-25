الدبيبة ورئيس الوزراء القطري يبحثان ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين

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الدبيبة يبحث في الدوحة تعزيز التعاون في الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية بين البلدين

الجانبان بحثا ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين

تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث رئيس حكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة مع رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء القطري لـ الدبيبة في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دولة قطر.

ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين

وناقش الجانبان، ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين، في إطار دعم قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين البلدين، وفقا لمنصة حكومتنا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كما تم مراجعة التقدم المحرز في ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والمشاريع الاستراتيجية المشتركة، التي يجري تنفيذها وفق خطط العمل المتفق عليها.

تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والتدريب الإعلامي

كما تناول الاجتماع أيضًا تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والتدريب الإعلامي، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع.

تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

زيارة الدبيبة إلى قطر

ورافق الدبيبة في زيارته وزير النقل والمواصلات، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ومستشار الأمن القومي، إبراهيم الدبيبة.

وكان الدبيبة قد وصل إلى دولــة قطــر، الاثنين، في زيارة رســمية تمتـد ليوميــن يلتقــي فيها رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.