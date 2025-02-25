الدبيبة ورئيس الوزراء القطري يبحثان ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين
الدبيبة يزور قطر لمدة يومين
- الدبيبة يبحث في الدوحة تعزيز التعاون في الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية بين البلدين
- الجانبان بحثا ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين
- تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
بحث رئيس حكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة مع رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء القطري لـ الدبيبة في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دولة قطر.
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ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين
وناقش الجانبان، ترتيبات عودة خطوط الطيران بين البلدين، في إطار دعم قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين البلدين، وفقا لمنصة حكومتنا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كما تم مراجعة التقدم المحرز في ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والمشاريع الاستراتيجية المشتركة، التي يجري تنفيذها وفق خطط العمل المتفق عليها.
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تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والتدريب الإعلامي
كما تناول الاجتماع أيضًا تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والتدريب الإعلامي، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع.
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تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
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زيارة الدبيبة إلى قطر
ورافق الدبيبة في زيارته وزير النقل والمواصلات، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ومستشار الأمن القومي، إبراهيم الدبيبة.
وكان الدبيبة قد وصل إلى دولــة قطــر، الاثنين، في زيارة رســمية تمتـد ليوميــن يلتقــي فيها رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.