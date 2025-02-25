الحويج يتابع أوجه التعاون الاقتصادي مع السفير الإيطالي

أخبار ليبيا 24

بحث محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية خلال لقائه سفير جمهورية إيطاليا ” جيانلوكا ألبريني ” بديوان الوزارة ، أوجه التعاون الاقتصادي وسير التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

بحث أوجه التعاون الاقتصادي والأمني

وأكد الحويج خلال اللقاء على أهمية إعداد رؤية موحدة بين البلدين تشمل التعاون الاقتصادي والأمني بما يحقق الاستقرار وتنفيذ خطة التنوع الاقتصادي التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية بنسبة 60 % بحيث يمثل قطاع النفط 40% من الناتج الإجمالي المحلي.

كما أشار أن قوة الاقتصاد تمثل السيادة الفعلية للدولة الحديثة، مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع الى دعم الحركة التجارية وتسهيل إجراءات التأشيرة لاصحاب الأعمال الليبيين والمواطنين، بما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري بين القطاع الخاص في مجالات الطاقة والمواصلات والزراعة والثروة البحرية.

إيطاليا تسعى لاستقرار ليبيا

من جانبه أكد السفير الإيطالي أن حكومة بلاده تضع الاستقرار بدولة ليبيا ضمن استراتيجية عملها في ظل التقارب الكبير بين الحكومة في البلدين، مشيراً أن جمهورية إيطاليا تدعم جهود الأمم المتحدة للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار على أن تبقى في يد الليبيين أنفسهم.

ارتفاع منح التأشيرة الإيطالية لليبيين خلال 2024

كما أوضح السفير أن هناك جهود قائمة على استئناف العمل بمشروع الطريق الساحلي ” امساعد _ رأس جدير ” ، وتعمل السفارة الإيطالية على التعاون مع الحكومة الليبية في عديد القطاعات منها التعليم وتوفير منح دراسية للطالبة، ومشيراً إلى أن عام 2024 شهد زيادة كبيرة في تأشيرة السفر للمواطنين الليبيين، مضيفاً أن المكتب التجاري بالسفارة على تواصل مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، لحلحة المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات المتعاملين في ليبيا وإيطاليا ، بهدف تسهيل التنقل ودعم التبادل التجاري، والعمل على تنظيم وعقد شراكة استثمارية حقيقية بين القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك تحت إشراف وزارتا الاقتصاد والتجارة في البلدين.

تأخر سداد ديون الشركات الإيطالية عقبة في وجه الاستثمارات

وأشار إلى التحديات التي تواجه الشركات الإيطالية في ليبيا، المتمثلة في عدم تسوية الديون السابقة، في الوقت الذي استثمرت فيه شركة “إيني” مبالغ كبيرة في استكشاف الغاز والنفط، مما يؤكد الحاجة إلى إيجاد حلول لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للشركات الأجنبية .

في حين أكد رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية أن من أهم نتائج المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الذي عُقد في أكتوبر الماضي هو قرار وزارة الخارجية الإيطالية برفع حظر السفر الذي كان مفروضًا على المواطنين الإيطاليين إلى ليبيا.

تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين

واقترح تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين بهدف تخفيف الأعباء الجمركية عن الموردين الليبيين، خاصة فيما يتعلق بتكرار عمليات التفتيش على البضائع الواردة من إيطاليا وزيادة التعريفات الجمركية، مما يسهم في تسهيل الحركة التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين الجانبين.

واتفق الجانبان على تفعيل اللقاءات الاقتصادية بين رجال ونساء الأعمال لتعزيز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

يشار إلى أن حضر اللقاء رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المهندس أنور ابوستة من الجانب الليبي، ومدير المكتب التجاري بالسفارة الإيطالية فابيو جوديتشي، و مدير إدارة التجارة الخارجية مصطفى قدارة ورئيس قسم التعاون الدولي فرج البي بالوزارة.