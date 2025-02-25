الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على مناطق الجنوب الشرقي

أخبار ليبيا 24

طقس متقلب لليوم الثلاثاء، إذ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الجنوب الشرقي، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و21 درجة مئوية على كافة مناطق البلاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

حالة السماء بها سحب قليلة، وتتكاثر أحيانا، في حين حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء بها سحب قليلة، تتكاثر من حين إلى آخر، يتخللها أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، أما حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق، وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة ، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

فرصة سقوط أمطار رعدية متوسطة على مناطق تازربو والكفرة والسرير وربيانة والواحات وما جاورها، قد تكون غزيرة على بعض هذه المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية، عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر. في حين حركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.