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إحالة المخصصات المالية لصرف منحتي الأولاد والزوجة والبنات

الشؤون الاجتماعية: استكمال إجراءات الصرف وفق المخصصات المالية المحالة

منحة الزوجة والأولاد قبل حلول شهر رمضان المبارك

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، أنه تم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف منحة الأولاد دون سن 18 عاما، ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما عن الربع الأول من عام 2025.

إحالة المخصصات المالية لصرف منحة الأولاد والزوجة

وحددت الوزارة، برامج الدعم الاجتماعي، على النحو التالى:

* منحة الأولاد دون سن 18 عاما:

– عدد الأسر المستفيدة: 1,201,054

– إجمالي القيمة: 1,154,506,300 دينار ليبي

* منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا:

. عدد البطاقات: 1,208,239

. إجمالي القيمة: 481,393,550 دينار ليبي

الشؤون الاجتماعية: استكمال إجراءات الصرف وفق المخصصات المالية المحالة

وأكدت الوزارة، حرصها على استكمال إجراءات الصرف، وفق المخصصات المالية المحالة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المحدد.

منحة الزوجة والأولاد قبل حلول شهر رمضان المبارك

وكان الدبيبة قد وجه وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأولاد قبل حلول شهر رمضان المبارك .

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني ” بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ” عادل جمعة “.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة التنسيق مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي لتسهيل الإجراءات وإعطاء الأولوية لكافة أشكال الدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين.