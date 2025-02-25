أولمبي الزاوية يهزم فريق البشائر بثلاثة أهداف في دورينا

أخبار ليبيا 24

تواصل الأندية المحلية منافساتها في الدوري الليبي الممتاز (دورينا) إذ حقق فريق أولمبي الزاوية فوزاً مهماً في مباراة اليوم، حيث فاز على فريق البشائر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعبه، ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 33 نقطة.

صعود فريق المجد للمركز الخامس

وفي نفس المجموعة، تمكن فريق المجد من الفوز على شباب الغار بهدف نظيف، ليصعد إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما في المجموعة الأولى، تفوق فريق البروق على الوفاق أجدابيا بهدف نظيف ليصل إلى المركز السابع برصيد 11 نقطة.

في حين يستقبل فريق خليج سرت صاحب 14 نقطة، نظيره النصر وصيف المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، وذلك في لقاء مهم ضمن الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب، الذي سيقام على ملعب شهداء الأبيار في الثالثة مساء اليوم.

وفي المباراة الأخرى، يلتقي فريق الأخضر المتصدر برصيد 26 نقطة مع فريق الأنوار صاحب 14 نقطة على ملعب الوادي الكبير بمدينة البيضاء في نفس التوقيت.

أما في المجموعة الثالثة، يلتقي فريق أبوسليم صاحب 13 نقطة مع فريق الترسانة، الذي يملك 11 نقطة في السادسة مساء على ملعب النهر الصناعي، بينما يستضيف فريق السويحلي وصيف المجموعة برصيد 27 نقطة فريق النهضة صاحب ثلاث نقاط في مدينة مصراتة في نفس التوقيت.

المنتخب الوطني لكرة السلة بفوز جديد

وعلى جانب آخر منفصل، حقق المنتخب الليبي الأول لكرة السلة فوزًا مثيرًا وصعبًا على منتخب أوغندا في مباراة ضمن تصفيات النافذة الثانية للبطولة الأفريقية “افروباسكت” المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا 2025، وذلك في قاعة طرابلس الكبرى.

وانتهت المباراة بفوز ليبيا 69-66، ليتصدر المنتخب الليبي بذلك المجموعة الثانية في التصفيات، بينما حل منتخب الرأس الأخضر في المركز الثاني، تلاه منتخب نيجيريا في المركز الثالث، وجاء المنتخب الأوغندي في المركز الرابع.