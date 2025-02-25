أطفال ليبيا في مهب الريح وسط غياب الحماية الحقيقية

أرقام صادمة تكشف حجم معاناة الأطفال في طرابلس

أين دور السلطات؟ تقارير ناقصة وجهود عشوائية

أطفال بلا مأوى… التسول والتشرد وجه آخر للأزمة

يونيسف تحذّر: سوء تغذية ونقص رعاية يهددان أطفال ليبيا

أطفال ليبيا… ضحايا النسيان وسط الفوضى الأمنية والسياسية

في زاوية مظلمة من واقع ليبيا المضطرب، تقف الطفولة كأكثر الفئات هشاشة وعرضة للانتهاكات. وسط فوضى أمنية تعصف بالبلاد منذ سنوات، يجد الأطفال أنفسهم محاصرين بين الإهمال الحكومي وتقصير المنظمات الأهلية، في معركة تبدو فيها حقوقهم كأنها رفاهية لا ضرورة.

مطلع فبراير، أعلنت جهة أمنية مسؤولة في العاصمة عن متابعتها لـ64 حالة لأطفال خلال العام الماضي. تقرير صادم يعكس جزءاً صغيراً فقط من مأساة الطفولة في ليبيا. هذه الحالات شملت فقدان 34 طفلاً، أربع حالات هروب، ثلاث حالات تشرد، وحتى حالة انتحار مؤلمة، فضلاً عن حالات العنف الأسري والمدرسي.

الأطفال في ليبيا يواجهون مخاطر جسيمة وسط غياب حماية حكومية فعّالة، مع تزايد حالات التشرد، العنف، وسوء التغذية في ظل فوضى أمنية مستمرة.

لكن هذه الأرقام لا تعبّر إلا عن قمة جبل الجليد. أحد الأكاديميين المتخصصين في الخدمة الاجتماعية انتقد هذه الإحصاءات معتبراً أنها “سطحية وغير كافية”، فهي تفتقر للتفاصيل الجوهرية مثل الفئات العمرية وظروف كل حالة، ما يجعلها غير مفيدة للباحثين والمختصين. ويرى أن الإعلان الحكومي يعكس تقصيراً واضحاً في التعامل مع قضايا الأطفال، خاصةً في ظل تجاهل مشكلات مثل تعاطي المخدرات بين الأطفال، أو التأثيرات النفسية للحروب والنزوح.

الوضع يزداد تعقيداً عندما نعلم أن هذه الإحصاءات تغطي فقط العاصمة دون التطرق إلى بقية المناطق الليبية التي تعيش أوضاعاً إنسانية أسوأ بكثير. هنا يتساءل الأكاديمي: “كيف يمكن اعتبار هذه الأرقام ممثّلة لحال الأطفال في ليبيا بأسرها؟”.

بين الإحصاءات الغائبة والواقع المأساوي

الفراغ الإحصائي هو جزء كبير من المشكلة. باحث اجتماعي سابق أشار إلى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة حول أوضاع الأطفال في ليبيا. “نحن نتعامل مع أزمة مجهولة الملامح”، قال الباحث. “بدون أرقام دقيقة، لا يمكننا بناء استراتيجيات حقيقية لمعالجة المشكلات”.

هذا الغياب للمعلومة الدقيقة ينعكس مباشرةً على غياب الحلول. لا يوجد تنسيق حقيقي بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية مثل “اليونيسف”، حيث تقتصر العلاقة على توقيع مذكرات تفاهم دون متابعة التنفيذ.

وفي الوقت الذي تعلن فيه “اليونيسف” عن مبادرات مثل مشروع رسم خرائط نظام حماية الطفل، تشير بياناتها إلى وجود 32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في ليبيا. هذا الرقم وحده كافٍ ليُدق ناقوس الخطر، لكنه يمر مرور الكرام على المسؤولين المحليين.

أطفال في الشوارع… أزمة متفاقمة

إحدى أكثر الصور وضوحاً لمأساة الطفولة الليبية هي مشهد الأطفال المتسولين في شوارع طرابلس وبنغازي. تقرير أمني كشف عن ضبط 878 متسولاً العام الماضي، من بينهم 329 ليبياً اصطحبوا 61 طفلاً. البعض قد يظن أن هؤلاء الأطفال ينتمون إلى عائلات مهاجرة من أفريقيا، لكن الحقيقة أن كثيراً منهم ليبيون دفعهم الفقر والنزوح إلى الشارع.

هذه الظاهرة ليست فقط جريمة اجتماعية بل أيضاً جريمة نفسية بحق هؤلاء الأطفال الذين يواجهون مخاطر الاستغلال وسوء المعاملة يومياً. “الطفل يظل طفلاً مهما كانت جنسيته”، علق الأكاديمي، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية تتجاهل هذه الحقيقة البسيطة.

النسيج الاجتماعي المتآكل

الأزمة لا تقتصر فقط على الإهمال الحكومي، بل تمتد إلى النسيج الاجتماعي الليبي الذي بات هشّاً بفعل سنوات الصراع. العنف الأسري والمدرسي يتفشى في ظل غياب التوعية والدعم النفسي للأطفال وأسرهم.

ففي بلد يعاني من انقسام سياسي وصراعات مسلحة، من الصعب إيجاد استراتيجيات فعّالة لحماية الطفولة. السلطات تركز على الجانب الأمني في تعاملها مع قضايا الأطفال، متجاهلة الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع.

الحلول الغائبة والآمال المعلقة

رغم كل هذه المؤشرات السلبية، لا تزال هناك بصيص من الأمل. مشاريع “اليونيسف” مثل رسم خرائط نظام حماية الطفل تشكل خطوة أولى نحو بناء قاعدة بيانات تساعد في فهم أعمق للمشكلة. كما أن المبادرات الأهلية، رغم تعثرها، تحاول سد بعض الثغرات.

لكن الحل الحقيقي يتطلب تغييراً جذرياً في طريقة تعاطي السلطات الليبية مع قضايا الطفولة. لا يكفي توقيع مذكرات التفاهم أو إصدار تقارير شكلية. هناك حاجة ملحّة إلى سياسات متكاملة تشمل الجوانب الصحية، النفسية، الاجتماعية والتعليمية للأطفال.

إنقاذ الطفولة الليبية ليس مجرد واجب أخلاقي بل ضرورة ملحة لمستقبل البلاد. فالطفل الذي يكبر وسط العنف والإهمال قد يصبح مستقبلاً جزءاً من دائرة العنف نفسها. وإذا لم تُتخذ خطوات حقيقية اليوم، فإن ثمن الإهمال سيدفعه المجتمع بأكمله غداً.