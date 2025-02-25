أبوزريبة يبحث الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه الجنوب

أخبار ليبيا 24

عقدَ اللواء “عصام أبوزريية”، وزير الداخلية بالحكومة الليبية اليوم الثلاثـاء اجتماعًا أمنيًا موسعًا بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ضمّ رؤساء الأجهزة الأمنية، ومدراء الأمن، ومديري الإدارات، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه سير العمل الأمني قُبيل شهر رمضان.

استعراض التحديات الأمنية بالجنوب

وخلال الاجتماع، استمع أبوزريبة إلى الملاحظات الأمنية حول الأوضاع الراهنة، حيث تم استعراض العراقيل التي تعيق تنفيذ الخطط الأمنية، وفي مقدمتها تهريب الوقود، وانتشار الظواهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. كما تم التطرق إلى جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضبط الحدود والتصدي لكافة التهديدات الأمنية، وفقا للبيان.

تكاتف القوات المسلحة مع الأجهزة الأمنية

وأشاد أبوزريبة بالدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الليبية في دعم وزارة الداخلية، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الجهود المشتركة لحماية الجنوب وتعزيز الأمن في المنطقة. كما أثنى على دور القوات المسلحة في التصدي للظواهر الإجرامية ودعم عمل الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها، مشدداً على ضرورة استمرار هذا التعاون لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.

وبحسب البيان أكد أبوزريبة على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الوقود، باعتباره من أبرز التحديات التي تؤثر على حياة المواطنين، والتصدي لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر هذه الممارسات غير القانونية، وجدد التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الأجهزة الأمنية في الجنوب، مشدداً على أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر بين جميع الجهات لضمان تنفيذ الخطط الأمنية بفعالية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتشهد مدينة سبها على وجه التخصيص استقرار أمني انعكس على حياة المواطنين، الذين لمسوا التغير الملحوظ بانتشار سيارات الجيش والشرطة في الشوارع على مدار اليوم ساهرين على أمن وأمان المدينة، بعد معاناتها لأعوام طويلة من الانفلات الأمني.