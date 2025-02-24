وزارة السياحة: ارتفاع أعداد السُياح الأجانب لعام 2024

أخبار ليبيا 24

استعرض مدير عام مركز المعلومات والتوثيق السياحي مؤشرات السفر والسياحة في ليبيا لعام 2024، الذي كشف ارتفاع في عدد الوافدين ونمو في إيرادات النقل الجوي وإقبال ملحوظ لزيارة المواقع الأثرية الكبرى.

تحسن حركة السفر والسياحة في ليبيا

جاء ذلك خلال اجتماع أسامة فرج الخبولي مدير عام مركز المعلومات والتوثيق السياحي، مع نصر الدين الفزاني وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة منتهية الولاية. وبحضور العميد أحمد عبدالله البهلول رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار المكلف، والمقدم معز محمد الجعفري مدير إدارة العلاقات بجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، و أيوب رشيد الشويخ مدير إدارة النظام الوطني بالهيئة العامة للمعلومات، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومركز المعلومات والتوثيق السياحي، وفقا لبيان الوزارة.

وقال الخبولي “إن المؤشرات التي قام المركز بإعدادها، تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، وتظهر تحسناً ملحوظاً في حركة السفر والسياحة في ليبيا خلال عام 2024، مع زيادة عدد السياح الوافدين ونشاط السفر عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وارتفاع إيرادات شركات النقل الجوي بنسبة 10.7% هو مؤشر إيجابي على انتعاش قطاع النقل الجوي”.

واستعرض الاجتماع أبرز الإحصائيات المتعلقة بحركة المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، وزوار المواقع الأثرية، وعدد شركات ومكاتب السفر والسياحة، استنادًا إلى بيانات الجهات المختصة (جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، مصلحة الطيران المدني، إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية).

ارتفاع أعداد السياح الأجانب

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى ليبيا، مقارنة بالعام الماضي بناءاً على احصائيات جهاز الشرطة السياحية، وأوضح التقرير ارتفاع الإيرادات التقديرية لشركات النقل الجوي الليبي بنسبة 10.7% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت تقديرات المركز 3.19 مليار دينار ليبي، منها 2.57 مليار من الرحلات الخارجية وفيما يخص حركة السفر، سجلت المطارات الليبية 19,804 رحلة جوية دولية، نقلت أكثر من 2 مليون مسافر، في حين بلغت الرحلات الداخلية 15,732 رحلة، بإجمالي 1.25 مليون مسافر. أما المنافذ البرية والبحرية، فقد استقبلت 2.06 مليون وافد، فيما غادر البلاد 2.5 مليون مسافر، وفقا للبيان.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد زوار المواقع الأثرية الكبرى، مثل لبدة وشحات وصبراتة، حيث استقبلت مدينة شحات الأثرية 113,300 زائر، تليها لبدة بـ 39,400 زائر، وصبراتة 38,060 زائرًا.