وزارة التعليم التقني تمنح الطلبة الفلسطينيين مقاعد دراسية مجاناً

أخبار ليبيا 24

إن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الليبيين حكومة وشعباً، وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة تلاحمت القوى الليبية من أجل تخفيف العدوان على إخوتنا الفلسطينيين، هذا وقد أعلن وزير التعليم التقني والفني عن معاملة الطلبة الفلسطينيين معاملة الليبيين في الجامعات الليبية.

دعم الطلبة والأكاديميين الفلسطينيين

اجتمع يخلف السيفاو وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة وممثلها بالخارج، الدكتور كمالين كامل شعث، ورئيس مجلس إدارة وقف الأمل للتعليم بتركيا، بحضور وكيلا الوزارة لشؤون الديوان والتطوير الدكتور الفرجاني أحمد، ووكيل الوزارة لشؤون الكليات والمعاهد التقنية العليا الدكتور طاهر بن طاهر، وفقا لبيان حكومة الوحدة.

وتناول اللقاء الذي حضره مدير إدارة الكليات التقنية علي السائح، سبل التعاون والتنسيق في قطاع التعليم التقني والفني، وآلية قبول الطلبة الفلسطينيين، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية والأكاديمية بين البلدين، لاسيما نشر وطرح أبحاثهم العلمية بالمعامل التقنية والورش الفنية.

كما أكد الوزير، منح الطلبة الفلسطينيين مقاعد دراسية مجانا، ومعاملة الطالب الفلسطيني معاملة الطالب الليبي في جميع الإجراءات الإدارية والمالية والتعليمية، مشدداً على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، ومواصلة جهود البناء والتطوير لمؤسسات التعليم التقني والفني، وتلبية الاحتياجات من التخصصات التي تلبي متطلبات التنمية وترفد المجتمعان بخريجين مؤهلين ذوي إعداد تقني أكاديمي وعلمي ذا جودة عالية.

ووفقا للبيان، أكد الوزير دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والتضامن الكامل لتحقيق حقوق الفلسطينيين كاملة، والتأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرِه.

إعفاء الفلسطينيين من التأشيرة

وفي 16 أكتوبر 2024، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال الطلاب الفلسطينيين من جامعات غزة في المرحلة الجامعية والدراسات العليا؛ بهدف تخفيف المعاناة عن أبناء القطاع.

وفي يونيو 2024، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة منتهية الولاية قراراً يقضي باستثناء مواطني فلسطين من رسوم التأشيرة والإقامة.