ميرتس يقترب من حكم ألمانيا.. تغييرات جذرية تلوح بالأفق

مواقف صارمة ضد الهجرة وترحيل السوريين قيد التنفيذ

علاقات أوثق مع إسرائيل ودعم غير مشروط لأوكرانيا

انتقادات لسياسات ميركل وتصعيد خطاب الهجرة

ميرتس بين واشنطن وموسكو.. توازن دقيق في السياسة الخارجية

ميرتس.. من عالم المال إلى قيادة ألمانيا

في تحول دراماتيكي من عالم المصارف إلى ساحة السياسة، يقترب فريدريش ميرتس من تولي منصب المستشار الألماني بعد فوز الحزب المسيحي الديمقراطي بالانتخابات العامة. هذا الصعود السريع يثير تساؤلات حول شخصية ميرتس، توجهاته السياسية، ومواقفه المثيرة للجدل حول قضايا الهجرة والسياسة الخارجية.

ولد ميرتس في 11 نوفمبر 1955، وبدأ حياته المهنية في القطاع المالي، حيث شغل مناصب رفيعة كمصرفي استثماري في مؤسسات مالية بارزة. لم يكن انتقاله إلى عالم السياسة متوقعاً، لكنه استثمر خبراته الاقتصادية لبناء صورة القائد البراغماتي. انضم إلى الحزب المسيحي الديمقراطي وتدرج داخله حتى أصبح رئيسه في 2022.

فوز انتخابي حاسم يقربه من المستشارية

في الانتخابات العامة الأخيرة، تمكن الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة ميرتس من تحقيق فوز حاسم. أعلن ميرتس النصر قائلاً: “لقد فزنا في هذه الانتخابات البرلمانية. شكرًا على الثقة التي منحتموها لنا ولي”. وأكد على استعداده لتحمل المسؤولية سريعاً مضيفاً: “سنفي بمسؤوليتنا الحكومية بسرعة، لأن العالم هناك بالخارج لا ينتظرنا”.

فريدريش ميرتس ينتقل من عالم المال إلى قيادة ألمانيا، بفوز انتخابي حاسم، حاملاً مواقف صارمة ضد الهجرة ودعماً قوياً لإسرائيل وأوكرانيا.

هذا الفوز يفتح أمام ميرتس الباب نحو المستشارية، ليكون خلفاً لأولاف شولتز في منصب يعد الأهم في ألمانيا.

مواقف متشددة تجاه الهجرة

لطالما عُرف ميرتس بمواقفه الصارمة ضد سياسات الهجرة، منتقداً سياسة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي سمحت بدخول مئات الآلاف من اللاجئين عام 2015. دعا ميرتس إلى تشديد الرقابة على الحدود والتركيز على “الهجرة الاقتصادية المنظمة” التي تعزز مصلحة ألمانيا.

في تصريح أثار جدلاً واسعاً، أشار ميرتس إلى ضرورة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم السوريون، قائلاً: “بعد أفغانستان وسوريا، نريد أن نبدأ في الترحيل بشكل منتظم”. وأضاف: “يجب إعادة العديد من السوريين الذين لا يعملون في ألمانيا إلى بلدهم (…) الذين قد يأتون قد يكونون من أفراد ميليشيات الأسد، ونحن لا نحتاجهم هنا في ألمانيا”.

السياسة الخارجية.. دعم مطلق لإسرائيل وأوكرانيا

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أعلن ميرتس عن نيته تعزيز العلاقات مع إسرائيل، متعهداً بإلغاء القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب. وأكد أن “أمن إسرائيل هو جزء من مصلحة الدولة الألمانية”.

أما بخصوص أوكرانيا، فقد تبنى ميرتس موقفاً داعماً بشكل مطلق. منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كان من أوائل السياسيين الذين زاروا كييف، مشدداً على أهمية تزويد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة، مثل صواريخ “توروس” طويلة المدى. كما دعا إلى اتخاذ “موقف حازم” ضد روسيا وانتقد بشدة ما وصفه بـ”سياسة المهادنة” التي انتهجها بعض السياسيين الألمان.

العلاقات مع الولايات المتحدة.. توازن دقيق

علاقة ميرتس مع الولايات المتحدة تحمل طابعاً معقداً. فعلى الرغم من دعمه للتحالف التقليدي مع واشنطن، إلا أنه أبدى تحفظاته على سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. عبر ميرتس عن “صدمته” من تحميل ترامب اللوم لأوكرانيا، لكنه شدد على أهمية تنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الدولية.

تحديات الداخل.. الاقتصاد والاندماج

يواجه ميرتس تحديات داخلية كبرى، أبرزها إعادة تنشيط الاقتصاد الألماني، خاصة في ظل التضخم وأزمات الطاقة التي تعصف بأوروبا. كما سيضطر إلى إيجاد حلول فعالة لمشاكل اندماج اللاجئين والمهاجرين، وهي قضايا أثارت انقساماً واسعاً في المجتمع الألماني.

ميرتس بين البراغماتية والجدل

صعود فريدريش ميرتس إلى مشارف المستشارية يمثل تحولا بارزا في المشهد السياسي الألماني. يجمع ميرتس بين البراغماتية الاقتصادية والمواقف السياسية الصارمة، مما يجعله شخصية مثيرة للجدل. هل سينجح في تحقيق توازن بين متطلبات الداخل وتحديات الخارج؟ هذا ما ستكشفه السنوات القادمة في مسيرته السياسية.