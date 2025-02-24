من يمثل المجلس الأعلى للدولة؟.. جمهور “أخبار ليبيا 24” يجيب

وفدان متناحران.. وصوت ليبيا يضيع بين الخلافات

اجتماع القاهرة: فرصة للحل أم بوابة لأزمة جديدة؟

الشعب الليبي المنهك.. متى تنتهي هذه المأساة؟

المشهد الليبي المعقد.. هل هناك أمل في الوحدة؟

أزمة الشرعية في ليبيا: من يمثل المجلس الأعلى للدولة؟

في مشهد يعكس تعقيد الأزمة الليبية، يتنافس كل من محمد تكالة وخالد المشري على شرعية تمثيل المجلس الأعلى للدولة. هذه الأزمة ليست مجرد صراع شخصي بين سياسيين، بل هي انعكاس لأزمة أعمق تهدد مستقبل ليبيا وتضعها في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.

في خطوة لقياس نبض الشارع الليبي، أجرت “أخبار ليبيا 24” استطلاعًا للرأي حول من يجب أن يمثل المجلس الأعلى للدولة في اجتماع القاهرة المقبل. النتائج جاءت لتعكس انقسامًا واضحًا في الرأي العام، بين مؤيدي خالد المشري ومؤيدي محمد تكالة، مع نسبة ليست بقليلة ترفض كلا الوفدين

تكالة يشكل وفدًا والمشري يشكل وفدًا: صورة ليبيا المشوهة

بدلًا من أن يقدم مجلس الدولة وفدًا موحدًا إلى اجتماع القاهرة، جاء بوفدين: وفد تكالة ووفد المشري. هذا الانقسام لا يعكس فقط اختلافًا في الرؤى السياسية، بل يؤكد أيضًا غياب الإرادة للتوصل إلى حلول توافقية. الشعب الليبي، الذي كان يأمل في رؤية ليبيا موحدة، وجد نفسه أمام مشهد محير: من يمثل مجلس الدولة شرعيًا؟ هل هو تكالة أم المشري؟ هذا السؤال ليس سهل الإجابة، خاصة في ظل انعدام الثقة في كلا الطرفين.

الشعب الليبي: الضحية الأولى

وسط هذا الصراع، يعبر الشعب الليبي عن امتعاضه الشديد من استمرار الأزمة. “نحن ضحية صراعات لا تنتهي”، هكذا علق أحد المواطنين الليبيين. الشعب، الذي أنهكته الحروب والانقسامات، يريد قادة يفكرون في مصلحة البلاد، لا في تعزيز مواقعهم الشخصية. أحد المشاركين في نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي كتب: “تكالة والمشري يتنافسان على الكرسي، بينما نحن نتنافس على لقمة العيش.”

الشعب الليبي في حيرة

أمام هذا الانقسام، يواجه الشعب الليبي معضلة حقيقية. من يعترف بمن؟ إذا اعترفت مصر بوفد تكالة، فهل يعني ذلك تجاهل شرعية المشري؟ والعكس صحيح. هذه الحيرة ليست مجرد قضية دبلوماسية، بل هي قضية أخلاقية أيضًا. ليبيا، التي كانت يومًا ما دولة مستقرة، تحولت إلى ساحة صراع بين قادة لا يستطيعون الاتفاق حتى على من يمثلهم.

هل تؤدي أزمة الشرعية إلى إطالة أمد المعاناة؟

السؤال الأكبر الآن هو: هل ستؤدي أزمة الشرعية هذه إلى إطالة أمد المعاناة الليبية؟ الإجابة تبدو مؤلمة، ولكنها واقعية. طالما استمر القادة في التنافس على الشرعية، ستستمر ليبيا في التدهور. الاجتماعات الدولية لن تحقق أي تقدم إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية للتوصل إلى حلول. الشعب الليبي يريد السلام، لكنه يرى أن قادته بعيدون كل البعد عن تحقيق هذا الحلم.

كلمة أخيرة

أزمة الشرعية بين تكالة والمشري ليست مجرد صراع سياسي، بل هي قضية وجودية لليبيا. الشعب الليبي يتطلع إلى قادة يوحدون الصفوف، لا إلى قادة يكرسون الانقسامات. المجتمع الدولي، من جهته، يجب أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في الضغط على الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حلول حقيقية. ليبيا تستحق أن تعود إلى مكانتها كدولة مستقرة، لكن ذلك لن يحدث إلا بإنهاء أزمة الشرعية أولًا.