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منخفض جوي.. الوطني للأرصاد الجوية يتوقع انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة إلى الصفر

مديرية أمن الجبل الأخضر تحذر من تأثيرات المنخفض الجوي

المديرية تطالب المواطنين بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول

حذرت مديرية أمن الجبل الأخضر، اليوم الأحد، من تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية، حيث يُتوقع أن تشهد المنطقة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة إلى الصفر المئوي ابتداءً من الساعات الأولى لهذا اليوم.

المديرية تطالب المواطنين بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول

وطالبت المديرية في بيان لها، الجميع، بتجنب الاقتراب من الأودية ومجاري السيول خاصة في ظل احتمال تساقط الأمطار الغزيرة، وتوخي الحذر أثناء التنقل عبر الطرق الجبلية بسبب انعدام الرؤية وخطورة الانزلاقات، والالتزام بإجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها لفترات طويلة لتجنب الحوادث، وتجنب استخدام الفحم والحطب وإشعال النيران في الأماكن المغلقة لتفادي خطر الاختناق.

المديرية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر

ودعت المديرية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، متمنيةً السلامة للجميع في ظل هذه الظروف الجوية

المركز الوطني للأرصاد الجوية

وكنت نشـــــرة الصيـــــد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، المتوقعة على ســـاحل لـــيبيــــا، اليوم الاثنين، توقعت تكاثر السحب على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من الخمس الى سرت.

اما الساحل من راس لأنوف إلى طبرق:

فتتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، مع ريح براني يتحول إلى شلوق على الساحل الممتد من راس لأنوف الى بنغازي وباش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.