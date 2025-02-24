لجنة مكافحة الجراد تواجه تحديات لقلة الدعم بالمنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24

تعاني مدن المنطقة الجنوبية من آفة انتشار الجراد، الذي يضر بالمحاصيل الزراعية بشكل خطير، لذا قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد من تشكيل فرق تتوزع على المدن التي تعاني من هذه الآفة للحد من انتشارها.

جهود مضنية لمكافحة الجراد

عُقد الاجتماع الذي ناقش تحديات عمل اللجنة برئاسة المهندس صلاح موسى امبارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب ومستشاري اللجنة .

كما جرى مناقشة الوضع في مدينة غات و زويلة ووادي عتبة بعد ورود عدة بلاغات تفيد بانتشار الجراد الصحراوي في هذه المناطق .

تحديات كبيرة لنقص الدعم اللازم

وأشار البيان أن اللجنة تعاني من نقص كبير في الإمكانيات والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي وآلات الرش والمبيدات باعتبار أن المنطقة المصابة صحراوية ويصعب التنقل فيها بالسيارات العادية .

واستعرض مدير الإدارة الفنية ورئيس فرق المكافحة شروحأ وافية حول الآلية التي عمل من خلالها الفريق، عند مكافحته للجراد في مدينة غات وما جاورها.

وسبق أن نجحت الفرق التي وصلت إلى منطقة جنوب شرق غات في مكافحة الجراد على مساحة 30 هكتارا في طور الحشرة الكاملة، ليصل إجمالي المساحات التي جرى معالجتها في غات إلى 285 هكتارا.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل عدة فرق تنطلق في أقرب وقت بالتنسيق بين السادة مدير الإدارة الفنية ومدير إدارة الحركة والمخازن والتجهيزات الميدانية للبدء في عمليات المكافحة، حسب المتاح من الإمكانات مع مخاطبة أصحاب القرار لتوفير الدعم اللازم لمقاومة هذه الآفة، وفقا للبيان .

وبحسب تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 أوضح حسين البريكي الناطق الرسمي للجنة، استمرار العمليات الاستكشافية في المناطق التي شهدت تساقط الأمطار أخيرا، خاصة في الأودية التي يتوافر فيها غطاء نباتي، بهدف القضاء على أي تجمعات للجراد قد تشكل تهديدا للغطاء النباتي والمناطق الزراعية في المستقبل.