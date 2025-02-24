رياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق الجنوب.. حالة الطقس في ليبيا

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الطقس.. توقعات برياح نشطة على بعض مناطق الجنوب

درجات الحرارة خلال النهار تتراوح مابين (14-20) مْ

تكاثر السحب على المنطقة الممتدة من الخمس حتي مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.. حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس دون تغير هذا اليوم, على أغلب مناطق البلاد.

وحول درجات الحرارة خلال النهار، تتراوح مابين (14-20) مْ, وتنشط الرياح هذا اليوم نسبياً على بعض مناطق الجنوب مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال أحياناً.

فيما تتكاثر السحب اليوم على المنطقة الممتدة من الخمس حتي مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، كما تتكاثر السحب يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

كما تشهد مناطق الجنوب الشرقى يوم الغد تكاثر للسحب يتخللها خلايا رعدية مع سقوط أمطار متفرقة على الكفرة وتازربو المناطق المجاورة.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب هذا اليوم على المنطقة الممتدة من الخمس حتى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 20)مْ, تشهد زيادة طفيفة يوم الأربعاء.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(14- 19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة والقطرون.

الرياح : شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 22)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق تازربو وماجاورها والكفرة يتخللها خلايا رعدية مع سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على السرير- تازربو والكفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 20)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

لا تغير كبير في حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد.