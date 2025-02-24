دعم مصري قوي لاستقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية

مجلس النواب المصري يُشيد بمخرجات اجتماع النواب الليبيين

الشيوخ المصري: تعزيز العلاقات البرلمانية مع ليبيا أولوية

مصر تؤكد التزامها بدعم استقرار ليبيا ووحدة أراضيها

الوفد الليبي يُثمّن دور القاهرة في دعم القضايا العربية

مصر وليبيا… روابط الأخوة ومسؤوليات الجوار

لطالما شكّلت العلاقة بين مصر وليبيا نموذجًا فريدًا للجوار الممتد عبر التاريخ، ليس فقط جغرافيًا ولكن أيضًا سياسيًا وثقافيًا. فعلى مدار العقود، كانت مصر حاضرة بكل قوتها لدعم جارتها الغربية في الأوقات الصعبة، وهو ما تجلّى مؤخرًا في مواقفها الداعمة لاستقرار ليبيا وسعيها الحثيث لتحقيق وحدة الصف الليبي.

دعم البرلمان المصري للمسار السياسي الليبي

في خطوة تؤكد التزام القاهرة العميق تجاه القضية الليبية، رحّب مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالمخرجات الإيجابية لاجتماع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالقاهرة. حيث أشار البيان الرسمي للمجلس إلى أهمية التوصيات التي خرج بها الاجتماع، والتي تهدف لدفع العملية السياسية الليبية نحو الاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كخطوة ضرورية لتحقيق آمال الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ومستقرة.

جاء هذا الترحيب المصري ليعكس موقفًا واضحًا: مصر ليست مجرد مراقب لما يحدث في ليبيا، بل هي شريك فعّال يسعى للمساهمة في وضع حد لحالة الانقسام التي عصفت بالبلاد منذ سنوات. فقد أكدت القاهرة مرارًا أن استقرار ليبيا لا يصب فقط في مصلحة الليبيين، بل هو أيضًا جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

الشيوخ المصري… رؤية متكاملة لأمن قومي مشترك

من جهته، أطلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، رسائل واضحة خلال لقائه بالوفد الليبي، مشددًا على أن أمن واستقرار ليبيا يمثلان ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي المصري والعربي. هذا الموقف ليس جديدًا، فمصر كانت دائمًا المدافع الأول عن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأشار عبدالرازق خلال اللقاء إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدًا أن الروابط التاريخية لا يمكن تجاهلها، وأن مصر ستبقى دائمًا سندًا للأشقاء الليبيين. كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشيوخ المصري والمجلس الأعلى للدولة الليبي، باعتباره منصة فاعلة لتقريب وجهات النظر وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ليبيا تُثمن دور مصر الإقليمي والدولي

الوفد الليبي بدوره لم يُخفِ امتنانه العميق للدور المصري الإيجابي في دعم ليبيا، حيث وجّه الشكر لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا على مواقفها الثابتة تجاه القضية الليبية. كما أشاد الوفد الليبي بالدور الذي تلعبه القاهرة على الساحة العربية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بدعم وحدة الصف العربي والعمل على بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا المصيرية.

وفي لفتة ذات دلالة سياسية قوية، شدد الوفد الليبي على رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين على أهمية التكاتف العربي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. هذا الموقف المشترك يعكس التوجه العربي العام بضرورة الوقوف صفًا واحدًا تجاه التحديات الإقليمية.

التعاون المصري الليبي… أكثر من مجرد تصريحات

بعيدًا عن التصريحات الرسمية، تعكس الخطوات العملية بين البلدين رغبة حقيقية في تجاوز الخلافات الليبية الداخلية ودعم عملية الاستقرار. فمصر، من خلال مؤسساتها المختلفة، تعمل بشكل مباشر مع كافة الأطراف الليبية لإيجاد حلول سلمية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي تُعقد المشهد أكثر.

كما أن تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين يُعد خطوة إيجابية نحو بناء جسور تواصل فعّالة، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها ليبيا. هذا التعاون البرلماني يُمكن أن يُسهم في نقل التجربة المصرية في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية.

التحديات المشتركة… ومسؤولية الجوار

ورغم التفاؤل الحذر الذي يسود الأجواء، فإن الطريق نحو استقرار ليبيا ما زال طويلًا وشاقًا. فهناك العديد من التحديات الأمنية والسياسية التي تُعيق تحقيق تقدم ملموس على الأرض. وهنا تتجلى أهمية الدور المصري كقوة إقليمية قادرة على التأثير الإيجابي في المشهد الليبي.

ولعل أحد أبرز التحديات التي تواجه ليبيا اليوم هو كيفية توحيد المؤسسات الوطنية وبناء جيش وطني قوي قادر على حماية سيادة البلاد. ومصر، بخبرتها الكبيرة في هذا المجال، قادرة على تقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.

مستقبل مشترك قائم على التعاون

إن استقرار ليبيا ليس مجرد هدف سياسي لمصر، بل هو جزء من رؤيتها الشاملة للأمن القومي العربي. فالعلاقات بين البلدين تتجاوز حدود السياسة لتصل إلى روابط الدم والجوار والمصالح المشتركة. ومواقف القاهرة الأخيرة تُثبت أنها شريك صادق يسعى بجدية لمساعدة ليبيا على تجاوز أزماتها.

التاريخ سيذكر دائمًا أن مصر كانت من أولى الدول التي مدت يد العون لجارتها ليبيا في أصعب الأوقات، وستظل كذلك حتى يعمّ السلام والاستقرار ربوع ليبيا.