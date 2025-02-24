ثلاثة منافسات قوية في الجولة 13 في دورينا

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تتواصل مباريات الدوري الليبي الممتاز، شهدت الجولة 13 من (دورينا) لكرة القدم في المجموعة الرابعة ثلاث مباريات حماسية أثارت الجمهور الكروي الليبي.

احتدام المنافسات بدورينا

استضاف ملعب طرابلس الدولي المباراة الأولى بين الملعب الليبي وفريق الخمس، والتي انتهت بفوز الملعب الليبي 2-0، ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخمس عند 10 نقاط.

وكان الجمهور الكروي على موعد عند الثامنة مساءً لمباراة القمة بين الأهلي طرابلس وفريق المدينة، التي انتهت بالتعادل 1-1، ليعزز الأهلي طرابلس صدارته للمجموعة برصيد 32 نقطة، فيما حافظ المدينة على مركزه الثاني برصيد 23 نقطة.

وحقق في نفس المجموعة ، فريق الظهرة فوزًا مهمًا على فريق الاتحاد في ملعب مصراتة، بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما استمر الاتحاد المصراتي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وفي المجموعة الثانية، ضمن الجولة 11، فاز فريق الصداقة على ملعبه في مدينة شحات على ضيفه المروج 1-0، ليصل إلى 19 نقطة ويصعد للمركز الرابع، بينما بقي المروج في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

الأهليان يتأهلان للدوري السداسي

تأهل الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والهلال إلى الدور السداسي الأول في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد سلسلة من المباريات الحاسمة ضمن الجولة الرابعة إيابًا، التي جرت يوم السبت.

حقق الأهلي بنغازي فوزًا كبيرًا على فريق المهدية بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليعزز صدارته للمجموعة الثانية، سجل أهداف الأهلي بنغازي كل من أوروك (هدفين)، ولتراوري، وجولي، ليرتفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة. أما المهدية فقد توقف رصيده عند خمسة نقاط.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الرابعة، انتهت المباراة التي جمعت بين الوطن وأساريا بتعادل إيجابي 2-2 في ملعب أبوعيسي، وبذلك، منح هذا التعادل الأهلي طرابلس بطاقة التأهل إلى الدور السداسي بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 14، بينما وصل أساريا إلى النقطة 8.