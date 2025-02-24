ترامب: نهاية الحرب الأوكرانية قريبة لكن الأرض غير مضمونة

ترامب: بوتين قد يوافق على قوات حفظ السلام في أوكرانيا

كييف وواشنطن يتفاوضان حول اتفاق اقتصادي لإنهاء الحرب

زيلينسكي: مستعد للتنحي إذا جلب السلام لأوكرانيا

أمريكا تهدد بـ”فيتو” ضد أي تعديل على قرار الحرب

ترامب بين صفقة السلام وصفقة المعادن: هل اقتربت نهاية الحرب الأوكرانية؟

في مشهد معقد تتشابك فيه خيوط السياسة والاقتصاد والمصالح الدولية، جاءت تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب،حول الحرب الأوكرانية لتثير تساؤلات جديدة حول مستقبل الصراع الدامي. ففي لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، أطلق ترامب سلسلة من التصريحات التي حملت بين طياتها رسائل مبطنة حول رؤية واشنطن للحل في أوكرانيا.

لعبة التوازن بين الحرب والسلام

أحد أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قوله إن الحرب الروسية الأوكرانية قد تنتهي خلال أسابيع، لكنه استدرك قائلاً: “ليس من المؤكد أن تستعيد أوكرانيا أراضيها، لكني آمل ذلك”. هذه العبارة تفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة، منها قبول واشنطن بحل وسط لا يتضمن استعادة كييف لكل أراضيها المحتلة، وهو ما قد يثير استياء القيادة الأوكرانية وحلفائها الأوروبيين.

ترامب يتوقع نهاية قريبة للحرب الأوكرانية مع صفقة معادن محتملة، بينما زيلينسكي يبدي استعداده للتنحي لتحقيق السلام وسط تهديد أمريكي بالفيتو.

وفي خطوة تعكس مرونة في الطرح الأمريكي، أعلن ترامب أنه لا يرى مشكلة في إرسال قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقبل بوجود تلك القوات. هذا التصريح يثير علامات استفهام حول طبيعة التنسيق بين واشنطن وموسكو خلف الكواليس، وهل هناك بالفعل صفقة غير معلنة تلوح في الأفق.

صفقة المعادن: بين السياسة والاقتصاد

ومن اللافت أيضًا حديث ترامب عن صفقة معادن “قريبة جدًا” مع أوكرانيا، خاصة في ظل الإنفاق الأمريكي الضخم الذي بلغ نحو 350 مليار دولار على الحرب. تصريحاته حول “استعادة أموالنا” تعكس نهجًا براغماتيًا يسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية مقابل الدعم العسكري والسياسي لكييف.

صفقة المعادن ليست مجرد تفصيل اقتصادي، بل تحمل في طياتها أبعادًا استراتيجية. فالمعادن الأوكرانية، خاصة النادرة منها، تمثل موردًا ثمينًا قد يعزز الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والدفاع. فهل يمكن أن تكون هذه الصفقة جزءًا من الحوافز المقدمة لكييف للقبول بحل سياسي وسط؟

تهديدات الفيتو والموقف الأمريكي المتذبذب

وفي سياق موازٍ، جاء تصريح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ليؤكد استعداد واشنطن لاستخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد أي تعديل على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا. اللافت أن التهديد لم يقتصر على التعديلات الروسية، بل شمل أيضًا أي تعديل أوروبي قد لا يتماشى مع الرؤية الأمريكية.

هذا الموقف يعكس ترددًا أمريكيًا بين دعم أوكرانيا بشكل كامل والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع موسكو. الانتقادات الموجهة للقرار الأمريكي بسبب تجاهله الإشارة إلى سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها تثير التساؤلات حول مدى التزام واشنطن فعليًا بمبادئها المعلنة.

زيلينسكي: بين السخرية واليأس

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جهته، بدا محاصرًا بين الضغوط الداخلية والخارجية. ففي تعليقاته عبر الفيديو إلى قادة مجموعة السبع، شدد على أهمية مشاركة أوروبا وأوكرانيا في أي عملية سلام محتملة. لكنه في لحظة مكاشفة لافتة، أعلن استعداده للتنحي عن منصبه إذا كان ذلك سيجلب السلام لأوكرانيا.

تصريحه هذا، الذي جاء ممزوجًا بشيء من السخرية عندما قال إنه قد يرحل مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، يعكس حالة الإحباط التي يعيشها زيلينسكي. كما يظهر رغبته في دفع واشنطن، وتحديدًا ترامب، إلى لعب دور أكثر فاعلية يتجاوز الوساطة التقليدية.

ترامب وبوتين: علاقات غامضة وتنسيق محتمل؟

إعلان ترامب عن نيته زيارة روسيا، مع الإشارة إلى أنه ينتظر “الوقت المناسب”، يثير تكهنات حول مستوى التواصل بينه وبين بوتين. هل هناك محادثات سرية تُجرى خلف الكواليس لترتيب تسوية كبرى تشمل ملفات أخرى بجانب أوكرانيا؟

خبراء السياسة الدولية يرون أن مثل هذه الزيارة، إذا تمت، قد تحمل في طياتها بداية مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية الروسية، وربما تكون مقدمة لاتفاقية تنهي الحرب الأوكرانية ضمن صفقة أوسع.

ماذا بعد؟

في ظل هذه التصريحات المتشابكة، يبقى السؤال الأبرز: هل نحن بالفعل على مشارف نهاية الحرب الأوكرانية، أم أن ما يحدث مجرد جولة جديدة من المناورات السياسية؟

الأيام المقبلة قد تكشف المزيد من تفاصيل هذه اللعبة المعقدة، لكن المؤكد أن أوكرانيا ستبقى في قلب صراع المصالح بين الشرق والغرب، بينما يسعى الجميع لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية.

في النهاية، ربما تكون كلمات ترامب التي مزجت بين الأمل والغموض هي العنوان الأصدق لهذه المرحلة: “ليس من المؤكد أن تستعيد أوكرانيا أراضيها، لكني آمل ذلك”.