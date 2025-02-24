تحذير مصري – سوداني من توسع نزاع «سد النهضة» لدول حوض النيل

أخبار ليبيا 24

شددت كل من مصر والسودان على أهمية التوصل إلى “حلول سلمية وسياسية”، في النزاع القائم حول «سد النهضة» الإثيوبي، مع المحافظة على خصوصية هذا الصراع من التوسع بدخول أطراف جديدة تعقد الوضع أكثر.

موقف مصري-سوداني ثابت

وجاءت التأكيدات المصرية – السودانية، خلال اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية والري بالبلدين، استضافته القاهرة، الاثنين، و اتفق خلاله على العمل لاستعادة التوافق بين دول حوض النيل.

وقال وزير الري المصري، هاني سويلم، خلال كلمته في اجتماع لمبادرة حوض النيل في أديس أبابا، إن “انتهاز إثيوبيا فرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال، سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي”.

وناقش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري “مجالات التعاون المائي، وسبل تعزيزها”، وحسب الخارجية المصرية، اتفق البلدان على “العمل المشترك للحفاظ على حقوقهما المائية كاملة”، إلى جانب “تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، المرتبطة بالأمن المائي للبلدين”.

وأوضح بيان الخارجية المصرية أنه اتفق الطرفان على “أهمية تنسيق الجهود، الإقليمية والقارية والدولية، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً، حول ملء وتشغيل السد”.

مخاوف من توسع المشكلة لباقي دول حوض النيل

تُصر القاهرة والخرطوم على “التوصل إلى حلول سلمية وسياسية، لقضية سد النهضة”، وأكدا أهمية أن تظل القضية “مشكلة بين الدول الثلاث، دون استدراج لباقي دول الحوض فيها”.

وأكد البيان “استمرار سعي البلدين المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء”.

ولم ينجح مسار المفاوضات بين الدول الثلاث، الذي استمر 13 عاماً، في الوصول إلى اتفاق قانوني، وتقول القاهرة إن “تعنت الجانب الإثيوبي وراء إخفاق مسار التفاوض في الوصول إلى اتفاق”.

ويواجه مشروع «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ عام 2011، باعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات “ملء وتشغيل السد”.