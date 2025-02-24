تحالف ميرتس ينتصر.. تغيّرات سياسية تعيد تشكيل ألمانيا

ميرتس يدعو لتشكيل حكومة سريعة وسط أزمات متفاقمة.

حزب “البديل” يسجل أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية.

انهيار الاشتراكيين والخضر: نتائج صادمة للمشهد السياسي.

ترامب يحتفل بفوز المحافظين: “يوم عظيم لـ ألمانيا”.

ألمانيا أمام مفترق طرق.. قراءة متأنية لنتائج الانتخابات التشريعية

في مشهد سياسي يحمل بين طيّاته تغيّرات جوهرية وتحولات مفصلية، خرجت ألمانيا من صناديق الاقتراع ليلة الأحد بنتيجة أثارت التساؤلات وخلّفت وراءها صدى سياسيًا عميقًا. فبين انتصار التحالف المسيحي المحافظ بقيادة فريدريش ميرتس وصعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف إلى أعلى نسبة في تاريخه، يبدو أن ألمانيا تقف اليوم على مفترق طرق قد يُعيد رسم معالمها السياسية والاجتماعية.

التحالف المسيحي يعود بقوة

استعاد التحالف المسيحي المحافظ زخمًا كان قد فقده في السنوات الماضية، محققًا ما بين 28.5٪ و29٪ من الأصوات وفق استطلاعات “إيه آر دي” و”زي دي إف”. ويبدو أن ميرتس، السياسي المخضرم البالغ من العمر 69 عامًا، استطاع أن يلتقط نبض الشارع الألماني الغاضب من الأزمات المتراكمة – من الاقتصاد المتعثر إلى الهجرة والطاقة – ليعيد حزبه إلى الصدارة بعد سنوات من التراجع.

التحالف المسيحي يفوز بانتخابات ألمانيا بنسبة 29٪، بينما يسجل حزب “البديل” اليميني المتطرف أفضل نتيجة له بـ20٪. انهيار الاشتراكيين والخضر يربك المشهد السياسي.

ميرتس، الذي دعا إلى تشكيل حكومة بسرعة لتفادي مفاوضات ائتلافية مطولة، أدرك تمامًا حجم التحديات التي تنتظره. ففي كلمته التي أعقبت النتائج، قال: “العالم الخارجي لن ينتظرنا… علينا أن نكون جاهزين للعمل بسرعة”. حديثه لم يكن مجرد خطاب انتخابي، بل رسالة واضحة مفادها أن ألمانيا بحاجة إلى استقرار سياسي يعيد ثقة المواطنين بعد سنوات من التوترات والانقسامات.

صعود مقلق لليمين المتطرف

لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في فوز ميرتس، بل في الأداء القوي لحزب “البديل من أجل ألمانيا” الذي حقق ما بين 19.5٪ و20٪، مسجلًا أفضل نتيجة لحزب يميني متطرف منذ الحرب العالمية الثانية. هذه النتيجة لم تأتِ من فراغ. فالحزب الذي تأسس عام 2013 استطاع استغلال موجات الغضب الشعبي تجاه قضايا مثل الهجرة، الطاقة، والأمن ليوسّع قاعدته الانتخابية.

زعيمة الحزب، أليس فايدل، عبّرت عن سعادتها قائلة: “لم نكن أقوى مما نحن عليه الآن”. كلماتها كانت بمثابة إعلان صريح عن دخول الحزب مرحلة جديدة قد تمنحه تأثيرًا أوسع داخل البرلمان الألماني، رغم رفض معظم الأحزاب الأخرى، وعلى رأسها التحالف المسيحي، الدخول معه في أي ائتلاف حكومي.

انهيار الاشتراكيين والخضر.. خسائر موجعة

على الجانب الآخر، تلقى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، صفعة قاسية بعد تحقيقه أسوأ نتيجة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بنسبة تراوحت بين 16٪ و16.5٪ فقط. هذه الخسارة ليست مجرد انتكاسة انتخابية بل تعكس استياءً شعبيًا واسعًا من سياسات شولتس خلال فترته في الحكم، خصوصًا فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الطاقة وأزمة الهجرة.

أما حزب الخضر، الذي دخل في ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين في عهد شولتس، فقد فشل أيضًا في الحفاظ على زخمه الانتخابي، محققًا ما بين 12٪ و13.5٪. خسائر الحزبين تعني أن اليسار الألماني يمر بأسوأ مراحله منذ عقود، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية معقدة قد تعيد تشكيل المشهد برمته.

الولايات المتحدة تراقب وتشيد

بعيدًا عن الساحة الألمانية، كان لنتائج الانتخابات أصداء دولية واضحة. الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم يتأخر في التعبير عن فرحته بفوز المحافظين، معتبرًا أن “الشعب الألماني سئم الأجندة غير المنطقية، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والهجرة”. تصريحات ترامب تكشف عن الرغبة الأمريكية في رؤية حلفاء أوروبيين يتبنون سياسات أكثر تحفظًا، خصوصًا في ظل التوترات العالمية.

ماذا بعد؟

المشهد الألماني الجديد لا يقدّم صورة واضحة عن شكل الحكومة المقبلة، بل يفتح الباب أمام مفاوضات معقدة بين التحالف المسيحي وأحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية. ميرتس، الذي استبعد التعاون مع اليمين المتطرف والخضر، سيكون أمام مهمة صعبة تتمثل في بناء تحالف قادر على تجاوز الانقسامات وتلبية تطلعات الناخبين.

لكن الأهم من ذلك هو ما تعنيه هذه النتائج للمجتمع الألماني ككل. صعود اليمين المتطرف بهذا الشكل يعكس تحوّلات اجتماعية عميقة وشعورًا متزايدًا بالقلق تجاه قضايا الهوية الوطنية والهجرة. وفي الوقت نفسه، تظهر النتائج رغبة قوية في التغيير، حتى لو جاء هذا التغيير عبر قوى سياسية مثيرة للجدل.

في النهاية، تبقى ألمانيا أمام تحديات جسيمة: إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة. فهل سينجح ميرتس في تجاوز هذه العواصف أم أن ألمانيا ستواجه مرحلة من الاضطراب السياسي؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.