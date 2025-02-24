بنغازي.. ضبط أدوية منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية على الصيدليات| صور

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بنغازي.. وحدة الصيدليات والعيادات الخاصة، تواصل حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات

حملة تفتيشية مكثفة استهدفت الأنشطة التجارية والخدمية في نطاق مركز البركة

ضبط العديد من المخالفات خلال الحملة على مركز البركة

نفّذت دوريات وحدة الصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات الطبية بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، حملة تفتيشية استهدفت الصيدليات والعيادات الخاصة، وذلك في إطار جهودها لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وخلال الحملة، تم ضبط العديد من المخالفات، أبرزها:

ضبط أدوية منتهية الصلاحية تشكّل خطرًا على صحة المرضى.

رصد صيدليات تفتقر للاشتراطات الصحية والقانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

وأوضح الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للقطاع الصحي حفاظًا على سلامة المواطنين.

حملة تفتيشية مكثفة استهدفت الأنشطة التجارية والخدمية في نطاق مركز البركة

وفي وقت سابق، نفذ جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، حملة تفتيشية مشتركة لضبط المخالفات في نطاق مركز البركة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط المخالفات والحفاظ على الصحة العامة.

وقد قامت دوريات مركز الحرس البلدي البركة بالتعاون مع جهاز البحث الجنائي، بحملة تفتيشية مكثفة استهدفت الأنشطة التجارية والخدمية في نطاق المركز.

ضبط العديد من المخالفات خلال الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها:

– مواد غذائية منتهية الصلاحية.

– مواد غذائية مجهولة المصدر والصلاحية.

– أنشطة لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية والقانونية.

– محلات تعاني من سوء في التخزين.

وأوضح الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى مركز الحرس البلدي البركة لاستكمال الإجراءات وفق اللوائح المعتمدة، مؤكدا استمرار الجهات المختصة في الحملات الرقابية لضمان التزام الجميع بالقوانين، وحماية المستهلك من أي تجاوزات قد تؤثر على صحته وسلامته.