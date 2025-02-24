بعد صيانة شاملة.. الزويتينة تعيد تشغيل برج التبريد الرئيس E- 29

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الزويتينة .. استغلال ووقف الحرق لكميات الغاز المصاحب بواقع 60 مليون قدم مكعب في اليوم

استخلاص ما يزيد عن 4000 برميل من المكثفات يتم نقلها لميناء الزويتينة يومياً

مؤسسة النفط تتقدم بالشكر والتقدير لإدارة الشركة الزويتينة والعاملين بها

أعلنت شركة الزويتينة للعمليات النفطية، إعادة تشغيل برج التبريد الرئيس E- 29 بمصنع الغاز الطبيعي المسال، ومعمل تسييل الغاز والمكثفات بحقل الانتصار 103 د بعد إخضاعه لعملية صيانة شاملة وتأهيله بسواعد وطنية من مستخدمي الشركة.

عملية الصيانة أتاحت إمكانية استغلال ووقف الحرق لكميات الغاز المصاحب بواقع 60 مليون قدم مكعب في اليوم

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عملية الصيانة للشركة أتاحت إمكانية استغلال ووقف الحرق لكميات الغاز المصاحب، بواقع 60 مليون قدم مكعب في اليوم وذلك أثناء توقف وحدات حقن الغاز عن العمل، فضلا عن استخلاص ما يزيد عن 4000 برميل من المكثفات يتم نقلها لميناء الزويتينة يومياً عبر الخط سعة 20 بوصة الواصل بين حقل الانتصار 103 أ وميناء الزويتينة النفطي.

مؤسسة النفط تتقدم بالشكر والتقدير لإدارة الشركة والعاملين

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير لإدارة الشركة وجميع العاملين بها على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا النجاح.

معدلات الإنتاج في الحقول النفطية

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد كشفت عن معدلات الإنتاج في الحقول النفطية، حيث بلغت معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام اليوم 1،404،148 برميل يومياً، ومن المكثفات 50،141 برميل.

فيما سجلت مؤشرات إنتاج الغاز ما قيمته 2،547 مليار قدم مكعب.