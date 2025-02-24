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بحوزته 3900 قرص ترامادول.. الإطاحة بتشكيل عصابي في سبها

سبها.. ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة

24 فبراير، 2025 7:27 م
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جهاز مكافحة المخدرات
جهاز مكافحة المخدرات

أخبار ليبيا 24

  • سبها.. تنفيذ كمين محكم استهدف تشكيلًا عصابيًا
  • ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة
  • ضبط 3900 قرص ترامادول مع التشكيل العصابي

في عملية أمنية نوعية بمدينة سبها، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الإطاحة بتشكيل عصابي وضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة.

  • الإطاحة بتشكيل عصابي وضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة في سبها

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن قوات الأمن تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي وضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة في عملية أمنية نوعية بمدينة سبها، مبينة أن هذه العملية جاءت ضمن الخطة المرحلية الأولى لتأمين المنطقة الجنوبية، ومداهمة أوكار تجار المخدرات والمؤثرات العقلية، تحت إشراف مباشر من رئيس الجهاز، اللواء عادل عبد العزيز.

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  • تنفيذ كمين محكم استهدف تشكيلًا عصابيًا في سبها

وأضاف الجهاز، أنه تم تنفيذ كمين محكم استهدف تشكيلًا عصابيًا في سبها، أسفر عن القبض على المدعو (ت م غ) من الجنسية الليبية وعدد من أخوته.

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  • ضبط 3900 قرص ترامادول مع التشكيل العصابي

وتم ضبط كمية من الأقراص المخدرة من نوع “لاركا” و”ترامادول”، تقدر بحوالي 3900 قرص.

  • المتهم مطلوب في ثلاث قضايا قتل لدى البحث الجنائي

وتبين أن المدعو (ت م غ) من ذوي السوابق الجنائية، وهو مطلوب في ثلاث قضايا قتل لدى البحث الجنائي وقسم النجدة بمديرية أمن سبها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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24 فبراير، 2025 7:27 م
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